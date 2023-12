Amint illik, szilveszterre megint nagy vendégjárás várható a megyeszékhelyen, írta jogelőd lapunk, a Népújság 1973. december 30-án.

"A vendégvárók a turisták és a „bennszülöttek” számára már elkészítették a kívánt programot. A Panoráma Szálloda és Vendéglátó Vállalattól kapott tájékoztatás szerint közel kétezer szilveszterező búcsúzik az óévtől holnap, a vállalat éttermeiben és eszpresszóiban. Ezúttal valamennyi szórakozóhely zenés lesz. Hasonlóképpen, mint a gyöngyösi 9 és a hatvani 5 vendéglátó egységben. Enni- és innivaló van bőven sőt, ételkülönlegességekkel is szolgálnak. A Kazamata Étterem egyik menüje például így hangzik - előétel: kocsonyázott libamájhab serlegben, palócleves Mikszáth Kálmán receptje alapján és mandulás töltött csirke... A talpalávalót népi- és tánczenekar felváltva szolgáltatja. A vendéglők hajnali ötig, a presszók általában hajnali kettőig tartanak nyitva. Természetesen lesz sült malac is, sőt, a tombolák sztárjaként többféle élő malac is szerepel, mint például a Park Étteremben, az Eger Hallban, és a Grillben. Bóta József, a Park Szálló üzletvezetője elmondotta, hogy a helybeliek és az IBUSZ-vendégek mellett két lengyel csoportot is várnak szilveszterre. A fehér teremben cigányzene, a zöld teremben pedig tánczene szól.

Így örültek a hónak Egerben 1970-ben

Forrás: Urbán Tamás /Fortepan

Honnan várunk vendégeket? Az Idegenforgalmi Hivatal az Egészségház utcai turistaszállóban 35 tagú budapesti csoportot helyez eL Karcagról 20 természetbarátnak Szilvásváradon szerveznek programot, s gondoskodnak számos Egerbe érkező család elhelyezéséről is. A „magánosok” között több nászutas is akad! Az Expressz Ifjúsági és Diák Utazási Iroda többek között Szolnok megyéből 70, Nógrád megyéből 30, Debrecenből 20 fiatalt vár, s mellettük egy 40 tagú csehszlovák csoportot is fogad. A COOP- TURIST megyei kirendeltsége többek között egy 45 fős miskolci csoport programjáról gondoskodik. Az év vége ezúttal sem mentes sorsdöntő eseményektől. Mint az egri anyakönyvi hivatalban megtudtuk, ma — a házasságkötő terem ez évi utolsó munkanapján — négy ifjú pár járul az anyakönyvvezető elé, azaz nyolc „igen” hangzik el, s ezen a napon jegyzik be ünnepélyesen két egri apróság, Szabó Erika és Nagy Mariann nevét.

És végül a színház szilveszteri műsorából: hétfőn délután fél négykor a Hongkongi parókát játssza a Miskolci Nemzeti Színház együttese", írta 50 évvel ezelőtt a Népújság.