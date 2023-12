TOP Plusz programból 700 millió forintot nyert Noszvaj a helyi élő múzeum és skanzen megvalósítására, amely már régi terve a település önkormányzatának. A 35 Mátyás téri ingatlant érintő beruházás pályázati anayaga elérhető, s ebben néhány részlet is olvasható.

„Az elsődlegesen megvalósítandó a Mátyás tér centrumával a kulturális élő múzeum és skanzen kialakítás. A területen a felszínhez közeli riolittufa alapkőzet miatt gádoros pinceházak sora alakult ki a múltban. A településnek ez a része jelentős helytörténeti értéket képvisel. Az önkormányzat célja egy a terület történeti jelentőségét és meglévő sajátos építkezési formáit bemutató olyan skanzen és szabadtéri élménytér kialakítása, mely a kiállítótereken kívül különböző kézműves tevékenységek bemutatására és rendezvények lebonyolítására is lehetőséget biztosít.„ – olvasható az anyagban.

Ennek része lenne egy Népi élménytér, egy új közösségi és rendezvénytér, ahol külön épületekben láthatóak az egyes tevékenységek: a helyi aszalási módszerek az „Aszalványok Házában”, a helyi kovács udvaron a kovácsolás élő bemutatókon. A „Falusi Konyhán” a noszvaji helyi étkek birsalmás bableves, szilvalekváros bukta prezentációja zajlik, míg a barlangokban kőfaragó műhely is helyet kap. Emellett itt lesz egy nyitott pajta és kiszolgáló vizesblokk is a turisták által preferált helyen, az attrakció közelében, illetve t nyilvános mosdó. Családi Herbárium a Noszvaji tradicionális gyógynövénykultúrát bemutató hely lesz. A közeli gyalogsétány mellett egykor félnyereg-, nyeregtetős, gádoros, egy lakóegységes barlanglakások, pinceházak álltak, itt lesz az Élő Skanzen. Az épületek a helyi népi építészet elemeit hivatottak bemutatni. Az egyes egységek minimális közművesítése tervezett, hogy bennük kézműves bemutató műhelyek legyenek kialakíthatóak: „hátyi” készítő, fazekas, kosárfonó és gádor használata növények szárítására.

Régi borospincéket is felújítanak, de a fölöttük lévő terület hasznosítását is tervezik panorámateraszként. Ez egy kiemelkedően magas pont a településen, kiváló kilátással. Itt, a pincék tetején kinti borkóstolópont, pihenőhelyek létesítése is tervezett. A gazdaház és környezete is megújul. A Mátyás térrel szemközt, a Deák Ferenc utcáról nyílik Noszvaj tájháza, a Gazdaház. Funkcióját teljesen kinőtte, udvarán és közelében is tervezettek fejlesztések a projekt keretében, például családi pihenők. A rendezvénypajta lesz az Élő Skanzen kiegészítő rendezvényhelyszíne. Esődlegesen a hagyományos népi foglalkozások élő bemutatására szolgál, mint például fazekas mesterség és korongozás, nemezelő technikák, kosár és „hátyi” készítés, kőfaragás, e témákban táborok is szervezhetők. A fedett-nyitott pajtaépület táncház működtetésére is alkalmas, valamint nagyrendezvények esetén családbarát programok helye lehet.

A polgármester korábban sajtótájékoztatón elmondta, részleteket ő még nem közölne, s a projekt befejezése legalább 5 év, a következő évi választáson nyertes polgármesternek egész ciklusos feladat lesz. Kiemelte, hogy a beruházást megfontoltan kell megvalósítani, hiszen nagy területet és a helyiek életét is érinti.