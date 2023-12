– Vegyes a kép abban a tekintetben, hogy nagyobb városok és kistelepülések is nyertek forrást, így például Heves, Füzesabony, Ivád illetve Kömlő is. Turizmus tekintetében a Tisza-tó is egy fejlesztésre szánt régió, illetve a Bükk és Mátra alja is. Nyert például Recsk és Noszvaj is. Észak-Hevesről még nincs döntés, de ez is hamarosan várható. A programban összességében a vármegye az első három legjobb között szerepel forrásfelhasználás tekintetében, s jelenleg a 60 százalékot is meghaladja a pályázatokat támogató döntések száma. Sajnos a Top Plusz konstrukció a jogállami eljárással terhelt, de a nemzeti költségvetés terhére megelőlegezi az állam a forrást, így a végrehajtás következő év elején megkezdődhet – ismertette Juhász Attila Simon. Hozzátette, a vármegyei önkormányzat a pályázatok előkészítésében segítséget nyújtott a településeknek, ami kifejezetten a fontos azoknak a községeknek és falvaknak, ahol sem szakapparátus, sem pénz nincs ezek kivitelezésére.

Szabó Péter Noszvaj polgármestere elmondta, a falu 700 millió forintot nyert a noszvaji Skanzen-projektre.

– A programban 7 évente nyílik nagy lehetőség érdemi beruházásokra, ez pedig kitűnő lehetőség. Az előző ciklussal megvalósult a tornaterem energetikai fejlesztése, elkészült a patakparti piac, helyreállítottuk a tavak gátrendszerét, megtörtént a Kánya-patak területrendezése, megépült a bölcsőde is. Noszvaj gazdasága erősen épül a turizmusra, ezért már jó ideje megszületett a skanzen ötlete. A falu archaikus részén a gazdaházzal szemben több mint 30 ingatlant már megvásárolt az önkormányzat, itt, a Mátyás téren zajlik majd a beruházás. Mindez azért fontos a helybelieknek, mer a családoknak nagyobb lehetőséget termet a turizmusban, s persze az önkormányzatnak is fontosak a vendégéjszakák az adóbevétel miatt. Becslések szerint 30-40 ezerrel is tudja növelni évente ezek számát a skanzen megvalósulása – emelte ki. Pontos részleteket még nem árult el a projektről a polgármester, de azt elmondta, szerinte nem csak a noszvajiaknak, de a térségnek is jót tehet a projekt.