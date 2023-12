Többéves hagyomány, hogy a hevesi önkormányzat élelmiszercsomaggal lepi meg az ünnepek alkalmából a 70. életévüket betöltött nyugdíjasokat. Idén is 1500 szépkorú örülhetett a városvezetés meglepetésének, derül ki a Hevesi Hírportál tájékoztatásából. Azok a 70 év feletti személyek, akiket nem találtak otthon a segítők, december 29-én és január 2-án, illetve 3-án 9–16 óra között a személyazonosító okmányuk bemutatásával átvehetik a csomagot a városi sportcsarnokban. Kérik, hogy ha egy hozzátartozó megy be a csomagért, akkor vigye az érintett nyugdíjas személyazonosító igazolványát is.