Az Erdőtelki Arborétumba látogattak el kedden a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusának volt hallgatói, számolt be portálunknak az eseményről Nagy Réka, a campus kommunikációs munkatársa. Mint mondta, az Alumni program egyik fő célja az intézmény egykori hallgatói közötti kapcsolatépítés volt.

– Igazi téli hangulat, hideg és szállingózó hó fogadta az Erdőtelki Arborétumba látogató kis csapatot. A Károly Róbert Campus jogelőd intézményeinek egykori hallgatóit Zöllei Tamás, az Arborétum vezetője fogadta. A vezetett túra során az alumnisok megismerkedhettek a park történetével, megnézhették az ország legnagyobb cukorsüveg fenyőjét és ezüsttörzsű fenyőjét, valamint az arborétum növénykülönlegességeit. Mindezek mellett hallhattak arról is, hogy a klímaváltozás milyen hatással van a gyűjtemény fáinak életére, milyen tendenciák voltak megfigyelhetők az elmúlt évek során, valamint, hogy mik azok a fajok, melyek példányszáma várhatóan ritkulni fog a közeljövőben. Emellett megismerkedhettek a fejlesztési elképzelésekkel is. A túra végén megnyíltak az egykor szebb napokat látott erdőtelki kastély kapui is, ami néhány évtizeddel ezelőtt még iskolaként működött. Érdekesség, hogy az alumnis látogatócsoport egyik tagja ezen épület falai között töltötte el diákéveit. Az ő visszaemlékezései még színesebbé tették az intézmény bejárását, ami az egykori tervek alapján a felújítást követően szállóként nyitotta volna meg újból a kaput – részletezte Nagy Réka.

A szervezők jövőre újabb kirándulást terveznek, mivel az Alumni rendszer legfontosabb célja, hogy az egyetem kapcsolatban maradjon végzett hallgatóival, elősegítse új kapcsolatok kiépülését, valamint a régiek felelevenítését, tette hozzá a campus kommunikációs munkatársa.