– Ma van szenteste, mi az egész napot itt töltjük az állatmenhelyen – mondja Társy Diána, az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány menhelyének vezetője abban a videóban, amelyet vasárnap osztottak meg Facebook-oldalukon.

Az alapítvány két vezetője tehát az ünnepnapokon is a menhelyen van, hogy a kutyusok és a macskák is a megszokott ellátásban részesüljenek. Rajtuk kívül még 1 állatbarát az, aki szintén részt vesz a gondozásunkban lévő kutyák ellátásában. A több mint 200 állat ellátásában nagy szükségük van megbízható segítőkre és kutyasétáltató önkéntesekre is.