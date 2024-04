Léleknek, szemnek is kellemes kaland az egri Katona téri piacon kószálni április végén, április véágén, május elején. Színesedik a kínálat, s egyre több standon kínálják a pirosló, illatos szamócát. Ottjártunkkor reggel nyolc körül pakolták a standokra a friss árut. Együtt árusították a szép, nagy szemű görög epret s a magyar árut. Ez utóbbit egyelőre többnyire még a fóliából szüretelik, s kilónként 2000-2500 forintért kínálják. Találtunk hatalmas, nagy szemű hazai szamócát is, amiért 3000 forintot kértek. – Ez a kezdő ár idén – mondta az árus, aki bizakodó volt az idei eperszezonnal kapcsolatban. Szerinte napokon belül árusítani kezdik a hazai szabadföldi epret, nagyjából 2000–2500 forinton állapodik meg a kilónkénti ára. Nagyobb mennyiségben május első felében árulják majd a magyar epret, s az időjárás alakulásától függően, június első felében, illetve közepén fejeződik be a szezon.

Jól indul az eperszezon, olcsóbb, mint tavaly ilyenkor (Illusztráció)

Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Megtudtuk, Lajosmizsén vannak nagyobb ültetvények, az ottani őstermelők szerint kedvezett az enyhe tél a gyümölcsnek, bőséges termés várható. Természetesen a növekvő költségek ebben az ágazatban is megjelentek, ez az árakban is tükröződik, ám a termés várakozáson felülinek ígérkezik. A korai fűtött fóliások jó szezont várnak, a hidegfóliások is jóval optimistábbak, mint tavaly ilyenkor.

Egy másik standon csak görög epret kínáltak, félkilónkénti csomagolásban, hétszáz forintért. Vettünk a görög és a magyar portékából is kóstolónyi mennyiséget. Arra jutottunk, hogy a jóval olcsóbb importtermék is élvezhető. Illatos, édes, aromás. A magyar áru javára szól, hogy az állaga jóval lágyabb, lédúsabb, s az íze, illata is sokkal intenzívebb.

Az epertermesztés szereti az enyhe telet

A magyar eperszezon csúcsa május végére várható, az árak pedig várhatóan 1500 forint körül állapodnak meg.

Az egynyári virágok is megjelentek a pultokon, méghozzá a tavalyi árakon. A muskátlit 500–750, a büdöskét cserepenként 300, az árvácskát 250, a mézvirágot 300 forintért adják. Az őstermelők ezen a fronton is optimisták. Úgy fogalmaztak, jót tett a termesztésnek az enyhe tél. A keresletre sincs panasz, mivel egyre többen díszítik kertjeiket, balkonjaikat ezekkel a virágokkal.

Megszemléltük a palánta-kínálatot is. Itt húzósabbak az árak a tavalyinál, átlagosan 10–15 százalékkal kérnek többet a paradicsom-, paprika-, zeller-, karalábépalántákért. Ez azt jelenti, hogy a paradicsomtövek 400-500, a paprika-, – fajtától függően – 4–500, a karalábé- és a zeller- szálanként 80-100 forintba kerül.

A kiskertet művelők azt mondják, a palántázással érdemes még egy kicsit várni. Hűvösek a hajnalok, s bár az előrejelzések szerint a fagyos szentek sem hoznak jelentős lehűlést már, legalább egy hetet még érdemes várni az ültetéssel. Addig talán az árak is mérséklődnek valamelyest.

Az egri piacon egyéb kincsre is leltünk. Egy aggteleki férfi szép kucsmagombát árult, kilónként hatezer forintért. Azt mondta, az idei csapadékos tavasznak köszönhetően a rendszeresen gombászók örülhettek, mert a korábbi évekhez viszonyítva szép példányokat lelhettek a termőhelyeken. A kucsmagomba lassan véget ér, azonban hamarosan indul a májusi pereszke is, ha szerencsénk van, az elkövetkező hetekben ezekből is gyűjthetünk egy kis csemegét. A gombaszakértő már munkába állt a piacon. Ha nem ismerjük fel megbízhatóan a fajokat, bizalommal fordulhatunk hozzá tanácsért.