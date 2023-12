Karácsony előtt mindenki vásárol, adakozik, hazautat tervez – teszi azt, amit karácsonyi előkészület címen szokás. Félre ne értsetek, nem azt fogom mondani, hogy ez rossz, de talán kicsit másképp is lehetne.

A mértéktelen vásárlás nekem több okból sem szimpatikus. Egyrészt a hagyomány csak a gyermekek megajándékozásáról szól, s valljuk be, nagyrészt ők azok, akik örülnek is neki. Másrészt nem sok értelmét látom belerokkanni anyagilag az ünnepekbe, a teljes ismeretségi kört megajándékozva, miközben az összevásárolt holmik jó részének nem is örül igazán az, aki kapja. Vagy nem tetszik neki az ajándék, vagy nincs is szüksége a holmira, amit kap.

Az adakozási kedv is ilyenkor szökik az egekbe. Egyrészt ez jó, hiszen a tél minden élőlénynek nehezebb, a túlélésre játszik ilyenkor az, aki rászoruló. Ha úgy vesszük, ezt a harcot könnyíti meg neki bármilyen hasznos adomány, amit kaphat. Másrészt viszont nem csak ilyenkor kellene másokra gondolni. Nem azt mondom, hogy költsük minden pénzünket másokra, szó sincs róla, de az egész évben helye van a segítségnyújtásnak, legyen az egy kedves szó, valakit átsegíteni a zebrán.

Karácsonykor rendszerint hazautazunk, hiszen ez olyan ünnep, amely a szeretet, a béke, a csoda és a remény kifejezése. Sokan ebben az időszakban gyakrabban gondolnak a múltra és a jövőre, és megosztják a szívüket azokkal, akik fontosak számukra. Gyakori manapság, hogy a családtagok alig találkoznak egész évben, pedig időt kellene szakítani egymásra, és az érzésekről beszélgetni, nem csak a praktikus dolgokról.

A karácsony nemcsak az ajándékokról, a díszekről és a finom ételekről szól, hanem arról is, hogy hogyan tehetjük jobbá, békésebbé és szebbé a világot. Hogyan segíthetünk azoknak, akik rászorulnak? Hogyan bocsáthatunk meg az ellenségeinknek? Hogyan tisztelhetjük a különböző kultúrákat és hagyományokat? Hogyan őrizhetjük meg a természetet és a környezetet? Hogyan fejleszthetjük magunkat és a közösségünket? Hogyan találhatjuk meg a belső békét és a boldogságot?

E kérdésekre nincsenek egyszerű válaszok, de a karácsony jó alkalom arra, hogy elgondolkodjunk rajtuk, és cselekedjünk is. A karácsony nemcsak egy nap, hanem egy életérzés, amit egész évben megőrizhetünk. A szeretet ünnepe, és a szeretet a legnagyobb ajándék, amit adhatunk és kaphatunk.

