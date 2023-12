Az egyik legjobb etetőanyag a napraforgó, abból is az apró, fekete szemű, amit a pintyfélék, cinegék, harkályok is szívesen fogadnak. A BNPI iskoláknak, óvodáknak, önkormányzatoknak és magánszemélyeknek is biztosít némi napraforgót, s honlapjukon arról is beszámoltak, honnan származik a szétosztott eleség.

Saját vagyonkezelésben álló területein a BNPI hosszú évekre visszanyúlóan természetvédelmi célú gazdálkodást folytat, ennek részeként a szántóin megtermelt napraforgó egy részét madárvédelmi célra fordítja. A Dél-Hevesi Tájegységtől pár napja hozzájuk érkezett üzenet ennek a félrerakott mennyiségnek a bezsákolására invitálta a dolgozókat.

– Borbáth Péter vezetésével természetvédelmi őrökből és irodai kollégákból álló lelkes csapat gyülekezett a napokban a Kerecsend melletti terményszárítónál, majd nekiláttak a több tonnányi napraforgónak. Az elmúlt években már jól begyakorolt koreográfia szerint vödrökkel szedték fel a hegynyi magot, gyorsan teltek a zsákok, alig győzték azokat kötözni, rakodni. A szorgos kezeknek köszönhetően így még délelőtt neki is indulhattak a szállítmányok három vármegye számos települése irányába – részletezték.

S hogy miért Makuka Művelet? A magyar nyelv sokszínűségének köszönhetően hazánk különböző tájain helyi névvel illetik a napraforgót: legismertebb a szotyola, szotyi, de napra, uszu, mag, tányérrica néven is találkozhatunk vele, míg Észak-Magyarországon a makuka tarol.