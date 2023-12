Két ütemben megújul Nagyréde teljes közvilágítása, adta hírül Siposné Fodor Judit polgármester.

– Nagy örömömre ismét óriási, önerős, saját pénzünkből megvalósuló fejlesztésbe kezdtünk. A 2022-es időközi választás eredményeként megválasztott új képviselő-testület egyik első fejlesztésre vonatkozó szándéka, ahogy a kampányban is ígértük, a település közvilágításának korszerűsítése volt. Jelen állapot szerint a településen található közel 500 közvilágítási lámpa állapota rossz, fényerejük gyenge. Gyakoriak a meghibásodások, igen sok a jogos lakossági panasz. A fejlesztés nulladik üteme során korábban már 77 led lámpa lett felszerelve Nagyrédén. A rendszert teszteltük, és most a fejlesztés első üteme valósul meg, amikor is 200 új led lámpa veszi át a régi nátrium lámpák helyét. A maradék 200 lámpa 2024. év elején lesz felszerelve. A teljes átállás után az MVM által kialakított mérőpontoknak köszönhetően már a tényleges fogyasztás után fogunk áramszámlát fizetni, a fogyasztás töredéke lesz a régi, energiazabáló rendszernek. A most beüzemelésre kerülő 200 lámpa és annak felszerelése bruttó 20 millió forintunka kerül. Büszke vagyok arra, hogy saját erőnkből, saját pénzünkből képesek vagyunk ezt a nagy léptékű, Nagyréde teljes területére vonatkozó fejlesztést is megvalósítani – részletezte Siposné Fodor Judit.

A polgármester tájékoztatott arról is, hogy többek között az Atkári út közvilágítása már elkészült, ide 35 W teljesítményű led lámpák kerültek. Mint közölte, az első ütemben a következő utcák közvilágítása újul meg Nagyrédén: Rózsa utca, Bartók Béla utca, Gárdonyi út, Dobó út, Móricz Zsigmond utca, Gyöngyösi út, Hősök út, Erzsébet tér, Kertalja utca, Mikszáth út, Jókai Mór utca, Fő út a pékség felé, Haladás út, Haladás köz, Alsórét út, Arany János utca, Diófa út, Árpád köz, Petőfi Sándor utca és Atkári út.