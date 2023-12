A kormányhivatal és a járási hivatalok szakemberei eddig hetven előállító és forgalmazó helyet, kitelepülést vizsgáltak meg. Dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár rendelkezésére december 4-én kezdődött egy országos akció, ami egészen a hónap utolsó napjáig folytatódik.

Mint megtudtuk, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálja az ellenőrzéseket, amelyekben a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a Nébih szakemberei egyaránt közreműködnek. Az ellenőrzés tárgyát képezik a hústermékek és édességek a vágóhídtól a boltokig, de ellenőrzik a halárusokat és a karácsonyi vásárok kitelepüléseit is.

A vizsgálatok célja, hogy a létesítmények tevékenysége és az általuk előállított/forgalmazott élelmiszerek megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak – olvasható Heves Vármegye Kormányhivatalának közlésében, melyből az is kiderül, hogy a hatóság munkatársai szűkebb pátriánkban eddig több mint száz kilogramm húsárut vontak ki a forgalomból nyomonkövethetőségi hibák és nem megfelelő tárolás miatt.

Hasonlóan a kivont húsárukhoz szintén nem kerül a vármegyei vásárlókhoz több tételnyi — a szabályoknak nem megfelelő — édesipari termék. Nyomonkövetési jogsértés miatt gyártót és forgalmazót egyaránt szankcionált a hatóság. Közel 50 kilogrammnyi szaloncukrot már az előállítónál kivontak a forgalomból, két forgalmazónál pedig a polcokról vetették le a szabálytalan lédig édességet.

Akik eddig erre nem gondoltak volna, a kormányhivatali közlésből azt is megtudhatják, hogy az adventi vásárokban árult forralt borhoz is be kell tudni mutatni az alapanyag származását bizonyító iratokat. Ez sem sikerült minden árusnak vármegyénkben. Az azonosítatlan eredetű, így biztonsággal nem fogyasztható több tíz liternyi nedűt kivonták a forgalomból.

– A szakemberek a kitelepüléseknél természetesen vizsgálják a higiéniai szabályok betartását is. Kollégáink vizsgálnak a Néhib zöld számán keresztül érkezett bejelentéseket is. Vármegyénkben ebben az időszakban jellemzően minőségi hibák – például avas dió –, higiéniai hiányosság és lejárt szavatossági idő miatt érkeztek jelzések – fogalmazott a hivatal.

Olvasónk, a maklári Tóthné, Marika portálunknak azt mondta: a karácsonyi időszak jó terepe azoknak a forgalmazóknak is, akik azon próbálnak nyerészkedni, hogy az ünnepi bevásárláskor sok embernek a pénztárcája nem engedi meg a drágáb termék megvásárlását. Ő személy szerint példák sokaságát tudná hozni, hogy mifélék is azok a szaloncukrok például, amelyek úgymond "olcsók". Ezért is örül kifejezetten a Nébih irányította ellenőrzéseknek.

– Nekünk szerencsénk van, hisz településünk szélén van az a csokoládégyár, amely garantáltan minőségi terméket kínál. Igaz, megkérik az árát, de inkább teszek a fára fél kiló minőségi szaloncukrot, mint ugyanannyi pénzből másfél kilogramm ehetetlen, szaloncukornak nevezett valamit – vont tanulságot az ötvenes éveiben járó asszony.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Imre György/Békés Megyei Hírlap)