Még 2022-ben az intézmény megkapta az Örökös Ökoiskola, illetve az Állatbarát Általános Iskola címet is, és nagy tervük, hogy a jövőben a méhészettel is közelebbről megismerkedjenek a gyerekek.

A rózsaszentmártoni iskola épülete szinte megbújik a hatalmas platán és hársfák árnyékában. A bejárata előtti udvar árnyékos, így ideális a meleg nyári ballagási ünnepségek helyszínéül is, amelyet mindig itt, az előkertben rendeznek, tudom meg Veres Henriettől. Az intézmény vezetője elmondja azt is, hogy most már nemcsak ideális, hanem méltó is az ünnephez ez a hely, hiszen rengeteg virág került ide, amelyek éppen akkor bontanak majd szirmot, amikor a nyolcadikosok búcsúznak az iskolától.

– Sokféle virággal próbálkoztunk már, de nem találtunk igazán olyan árnyéktűrő fajtát, amely sokáig bírta volna a hatalmas fák alatt. Megyeri Szabolcs, kertésznek köszönhetően azonban minden kívánságunk teljesülhetett! El sem hittük először, hogy mi nyertük meg a Nők Lapja pályázatát, de nagyon örültünk! Nemcsak az épület előtti rész, hanem a hátsó udvar és a korábbi raklap kertünk és rózsalugasunk is teljesen megújult! Rengeteg virágpalánta és különböző cserje került az iskola udvarára, amelyet a gyerekekkel közösen ültettünk el néhány hete.

Megyeri Szabolcs, a Nők Lapja Kert rovatának szerzője és országosan is elismert szakember. Az ő segítségével válhatott szebbé és zöldebbé a Heves vármegyei kis iskola udvara. A tanulók mellett a szülők is segítettek, előkészítették a talajt, hogy a gyerekeknek már csak ültetniük kelljen. Figyeltek arra is, hogy fenntartható, praktikus legyen a kert és a több tucat fajta szépséges virág mellett hasznos növények is díszítsék a területet. A gyógy- és fűszernövények mellé japán szamócamálnát, szedret, ribiszkét tettek, a napos oldalba fügét és gránátalmát ültettek. A kerítés mellé sövény került és a rózsakertben lévő növények metszését is elvégezték a szakember segítségével.

Tavaly tavasszal nevezett be az iskolából több osztály is az országos lap pályázatára, azonban a nyertes pályamunkát a most már másodikosok álmodták meg és küldték be osztályfőnökük segítségével. Begovné Dékány Hedvig, Hédi néni pedig a gyerekekkel együtt mert nagyot álmodni és szavai szerint a gyerekek így már csodaszép kertben nőhetnek fel, megismerhetik közelről az élőlények, fajok gazdagságát, azok körforgását.

Az intézmény tavaly óta azonban nemcsak az Örökös Ökoiskola címet nyerte el, hanem az Állatbarát Általános Iskola címet is kiérdemelte. A gyerekek felelős állattartásra való nevelése kiemelt céljuk az itt dolgozó pedagógusoknak.

– Van madáretetőnk, rovarhotelünk, lepkeitatónk, sünvárunk, idén készítettünk komposztálót is, és az állatvédelmi témahetünk is igen mozgalmasra sikerült. Állatorvosi rendelőben jártunk, menhelyre látogattunk, megismerkedtek a gyerekek a kutyás terápiával, illetve a mentőkutyás szolgálat munkatársai is eljöttek hozzánk. A gyerekek nagyon élvezték az összes programot, és a saját állataikat is behozhatták. Óriáscsigákat, papagájokat, hörcsögöket, nyulat, de még selyemtyúkot is láthattak a gyerekek – tudatja az igazgató.

Az iskola ezen túl is igyekszik a környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokásalakító szerepét a diákokban megerősíteni. A Mátraaljai Méhészek Egyesületével már hosszú évek óta jó kapcsolatot ápolnak.

– Minden évben tartunk egy mézes reggelit, amely nemcsak azt jelenti, hogy a gyerekek mézet kóstolnak, hanem különböző előadásokat is meghallgathatnak. A mézeskalács szakkörünk pedig igen népszerű! Itt ugyanis a mézeskalács sütés mellett a tanulók a méhek életéről, a méh állam kialakulásáról, az anyaméhekről és még számtalan méhészettel kapcsolatos érdekességekről beszélnek a méhészekkel, akik különböző ezzel kapcsolatos eszközöket is bemutatnak. A jó partneri kapcsolatot erősítve az idén beadtunk egy olyan pályázatot, amely a méhészekkel, a helyi egyesülettel karöltve számos érdekes és értékes programot adhatna a gyerekeknek. Kicsit azt is remélve, hogy néhány diákunk komolyan megszereti és tovább is viszi ezt a szakmát a jövőben – mondja Veres Henriett.

A pályázat elbírálása azonban még várat magára, ám ha olyan szerencsések lesznek, mint korábban, talán sikerül Rózsaszentmártonban egy igazán különleges és egyedülálló iskolai imázst kiépíteni. Addig is a gyerekek nem tétlenkednek, szorgosan készülődnek az idei nagyszabású programokra, hiszen az adventi forgatag, a Mikulás látogatása, a téli bál megszervezése és a karácsonyi ünnepség előkészületei is még az idei közös feladatok és összefogások jegyében telik majd. Természetesen minden alkalommal mézédes finomságokat kínálva!