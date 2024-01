A Rózsa házaspár története abban is különleges, hogy 1973-ban, amikor ők ez egri főiskola hallgatóiként összeismerkedtek, létezett már az a statisztika, mi szerint minden harmadik felsőfokú végzettséggel rendelkező pár házassága válással végződik. Ők természetesen azóta is együtt vannak, mi több, Rózsa Endre azért keresett meg bennünket, hogy írjuk meg a sztorit, mert ezzel is szeretne kedveskedni az asszonyának. Erzsébet egyébként magyar-orosz szakra járt, Endre pedig biológia-földraj szakos volt.

Elmondásuk szerint 1973. szeptemberében ismerkedtek meg, s abban az évben az első közös szilveszterünk az Eger Hallban volt. A Park szállónak ez a helyisége ma a London bár nevet viseli. A tanárképző főiskola végeztével Mezőtúrra kerültek el, középiskolában tanítottak. Az asszony az ottani kereskedelmi szakközépiskola és szakmunkásképző igazgatója volt 16 évig, Rózsa Endre pedig a gimnáziumot igazgatta 17 esztendőn át..

– Nagyon sok minden fűz minket ide, az úgynevezett Park Szállóhoz. Én itt a Gárdonyi Géza Színház mellett laktam nyolcvan méterre. Mi itt étkeztünk vasárnaponként a Park Szállóban, nagyon kedves pincérek, felszolgálók voltak. Pittner Elemér bácsiról hagy emlékezzek meg név szerint is közülük! A fia a Belvárosi Étteremben vitte tovább a szakmát később. Én magam, középiskolás koromban nyaranta londiner voltam a szállóban, a barokk épületben, s mikor már főiskolás voltam, akkor recepciós. De nem csak az első szilveszterünk és a munka köt ehhez a szállodához bennünket, hanem az anyósomék az én szüleimmel itt találkoztak legelőször, a barokk szárnyban. De itt volt a főiskolai diplomaosztó után az első családi ebédünk, s 2021-ben a 45. házassági évfordulónkat is itt ünnepeltük – mondta el a férj.

Mezőtúrról elég érdekesen kerültem ide Egerbe

– ezt már Erzsébet asszony osztotta meg velünk.

– Onnan az volt a szokás, hogy Szegedre mennek főiskolára. Közel volt, jobb volt a közlekedés. Engem is oda akartak terelgetni, de mondtam, hogy én alföldi lány vagyok, ha elmegyek innen, valami hegyet szeretnék látni. Valamiért jöttem, a sors az kifürkészhetetlen. Így kerültem az akkor Ho Shi Minh nevét viselő főiskolára. Egy évet elpazaroltunk, mert nem ismertük egymást első éven. Második évben volt egy kötelező része – ifjúsági vezetőképzésnek hívták – a tanárképzésnek Zánkán, Király Gyuszi bácsi szervezte, és mi ott ismerkedtünk meg. Onnan már úgy jöttünk vissza, hogy mi össze fogunk tartozni – fogalmazott.

Ami Rózsa Endre Egerrel való kapcsolatát illeti: a családi hagyomány szinte a török időkig vezeti vissza a családfát, ami szerint rácok voltak az évszázadokkal ezelőtti felmenői. Az édesapja a megyei tanácson dolgozott, a kereskedelmi osztály vezető helyettese volt. A nagybátyja, dr. Rózsa Sándor volt tanácsi VB-titkár, az ő azonos nevű fia pedig a főigazgatói hivatalt vezette a főiskolán.

Rózsa Endre kétszeres népköztársasági ösztöndíjas volt, tudományos diákköri konferencián országos második helyezett úgy, hogy első helyet nem adtak ki. Később – már középiskolai tanárként, igazgatóként – 15 gimnáziumi és szakközépiskolai földrajz tankönyv szerzője. Ezekből több, mint 300 ezer példány került a diákok kezébe.

Egyáltalán nem bántam meg, hogy elmentem Mezőtúrra, nem a karrier, hanem a legfontosabb, a boldog családi élet kedvéért

– mondta kérdésünkre a 2002-ben országgyűlési képviselő jelölt, majd két cikluson keresztül képviselőként a Parlamentben dolgozó – Rózsa úr, akiről kiderült, hogy ő volt az a "rekorder", aki egyetlen szavazástól sem maradt távol az Országgyűlésben. Mint fogalmazott: a pedagógus hivatás elsajátításakor vésődött belé igen erősen a kötelességtudat és felelősség fontossága.