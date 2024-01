Az Eger Advent programsorozat idei évadában is fellépett az egri FP Dance Fitness tánciskola. Táncos, fitneszes, interaktív műsorukkal megmozgatták a közönséget is, hogy senki ne fázhasson. A tánciskola az idei adventi programsorozat alatt kétszer is színpadra állt, mind a kétszer három csapattal. December 14-én, csütörtökön adományosztással zárták a fellépésüket, mely megmozdulás már hagyománynak számít náluk. Idén az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Kollégium hátrányos helyzetű gyermekei számára szerveztek gyűjtést. Podcast adásunkból megtudhatják, hogy milyen fellépéssel készült a tánciskola és, hogy milyen adományokat osztottak ki.

Hallgassa meg teljes adásunkat:

