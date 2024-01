A legutóbbi sztrájk tanulságaiból okulva vármegyénkben sok utas előre tájékozódott, hogyan juthat el a hétfői napon A-ból B-be. Kerecsend központjában, ahol nagy az átmenő forgalom, hétfőn reggel hét és nyolc óra között azt tapasztaltuk, hogy az Egerbe induló helyközi járatokból ugyan kevesebb haladt át a falun, ám legalább négy buszt számoltunk, amik ugyan zsúfolásig megteltek, de elszállították utasaikat. A Demjénen át Egerbe tartó 7.20-as járat kimaradt, így a várakozó négy utas, akik munkahelyükre igyekeztek, telefonon kértek segítséget a célba jutáshoz. Munkahelyükről tíz perc alatt autót küldtek értük.

A Feldebrőről Egerbe 8-kor induló busz rendben érkezett, igaz, a szokásos pár perces késéssel. Utastársunk időben érkezett a munkahelyére.

Budapestről Egerbe tartó ismerősöm a vonatot választotta erre a napra a hazajutásra. Elmondta, nem szeretne feleslegesen várakozni, s mivel jó előre tájékozódott a buszos sztrájkról, előre megváltotta vonatjegyét.

Beszéltünk, a sztrájkban részt vállaló autóbuszsofőrrel is. Ő úgy fogalmazott, egyetért az akcióval, mivel évek óta azt látja, hogy kollégái zöme nyugdíjasként kénytelen volánhoz ülni, a fiatalok számára pedig nem vonzó a pálya. Szerinte a munkaszervezéssel is komoly gondok vannak, főként a létszámhiány miatt. A sofőrök számára az egyik komoly sérelem hosszú idő óta, hogy a kötelező állásidőket nem kompenzálja cég. Úgy véli, nem lehet folyamatosan a szőnyeg alá söpörni a gondokat, az utasoknak is tudniuk kell a szakmában dolgozók elégedetlenségéről.