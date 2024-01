Minden esztendő januárjában – a barlang állagának megóvása érdekében – megkezdődnek a szokásos karbantartási munkálatok, ezért január 8. és 25. között zárva tart Miskolctapolcán a Barlangfürdő. Előtte, január 6-án, és a karbantartást követően, január 27-én éjszakai fürdőzéssel várják a vendégeket – írja a boon.hu.

Az Aquaterápia szintén január 8-tól lesz zárva, azonban január 22-től, itt már újra elérhetőek lesznek az egészségügyi szolgáltatások.

A népszerű szárazlábas túrát ezúttal is megtartják a Miskolci Fürdők Kft. munkatársai. A 2024. január 19-21. között meghirdetett különleges túrák alkalmával a vendégek idegenvezető kíséretében száraz lábbal járhatják be a barlangrészeket és a víz nélküli medencéket. Bepillantást nyerhetnek a „barlangfalak” mögé és bemehetnek olyan elzárt területekre is, ahová fürdőző vendégként a hétköznapokban nem nyílik lehetőségük.

A túrán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 2024. január 8-tól jelentkezés és információ (8:00-16:00 között): +36 70/338-4534.