– A megnyitón részt vett az országos szövetség elnöke, dr. Hegyesiné Orsós Éva. Ő miről beszélt ez alkalommal?

– Az elnökasszony elmondta, hogy az „Aktív Magyarországért” programban sikeresen pályáztunk. Az idős korosztály számára sportprogramokat fogunk biztosítani a következő fél évben. Az egészség megőrzésre, a egészséges életmódra ösztönzi majd őket ez például gyalogló klubok létrehozásával, örömtánc oktatással, és sok-sok örömtánc gyakorlással is. Ennek már itt is volt egy kezdete a Hotel Egerben, ahol majdnem százam vettek részt ezen a programon is, és nagyon jól érezték magukat. Arról is beszámolt, hogy a 2023-as évünk mennyire sikeres volt, valamennyi programot sikerült nagyon jól megszervezni, illetve pályázati forrásokra is sikerült szert tenni.

– Rendezőként akadt dolguk bőven. Mivel jár egy-egy ilyen házigazda szerep?

– Amikor ezek az országos fesztiválok a mi szűkebb pátriánkban vannak, akkor magától értetődik, hogy mi vagyunk a házigazdák, a mi önkénteseink segítenek a lebonyolításban. Ez most is így történt, és itt is szeretném megköszönni a segítőimnek az önkéntes munkát, akik itt Egerben a városi sétákat, és az idegenvezetést végezték.

– A szépkorúak egész vármegyére kiterjedő szervezetének életét bizonyára nem könnyű feladat irányítani. Milyen konstrukcióban végzik ezt a munkát?

– Az Életet az Éveknek Heves vármegyei szervezete hét fős elnökséggel működik. Elnökhelyettes úr az egri Ezüstidő Szabadidős Egyesület elnöke Fűrész János, aki nagyon nagy támaszom, hiszen ha éppen nem tudok megjelenni egy egy programon, ha nem tudok eleget tenni egy meghívásnak, akkor ő autóba pattan és már képviseli is a szervezetünket. Köszönti az egybegyűlteket, tájékoztatja a legfontosabb eseményekről, válaszol a kérdésekre, emaileket fogalmaz. A többi elnökségi tag is ugyanilyen lendületes munkát végez. Nálunk területekre – egészségügyi, kulturális, sport – leosztott az elnökség munkája. Van aki a kirándulásokért felelős, van aki a pénzügyeket felügyeli. Minden területre szerintem a legalkalmasabb embert találtam meg Heves vármegyében. Nagyon harmonikusan és összehangoltan tudunk együttműködni. Általában havonta találkozunk, de ha nem tudunk személyesen összejönni, akkor online formában. Telefonon nagyon-nagyon gyakran beszélünk.