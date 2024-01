– Az elmúlt év februárjában önt újra a Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége elnökévé választották. Miként viszonyul a közösség döntéséhez?

– Az ismételt megbízatást köszönettel és örömmel fogadtam. Számomra az újraválasztás az előző öt év munkájának elismerése volt. Az új ciklus első éve sok eseménnyel és közös munkával telt. A munka során megerősítést kaptam, hogy a nyugdíjasok közössége megérdemli azt a sok időt és munkát, amelyet az elnökséggel közösen végzünk. Nehéz lenne felsorolni, hogy hány helyszínen és eseményen tapasztaltam a klubok, egyesületek, dalkörök, kulturális körök vidám, mások örömére szolgáló munkáját. Tisztában vagyok azzal, hogy a családtagok segítő, megértő együttműködése nélkül, mindez nem volna lehetséges. Ezúton is köszönöm a saját családom és a tagtársak családjainak támogatását – fogalmazott Farkas Attila.

– Elnökként nyilván elsődlegesen az elnökséggel, majd magával a szervezettel van a legtöbb teendője. Hogyan épül fel a rendszer, mik a feladataik?

– Szövetségünk megválasztott elnöksége nagy tapasztalatokkal rendelkező vezetőkből tevődik össze és ez a biztosítéka a 2023-2028-ra szóló időszak tervezésének és a programok megvalósításának. Az elnökség munkája során arra figyel, hogy ernyőszervezetként a tagszervezetek egyenrangúságát biztosítsa és továbbá a szolgáltató szövetség szerepe erősödjön. Hetvenegy klubunk, egyesületünk van és megközelítően kétezer fő a taglétszám. A klubvezetőkön keresztül az igényeket, észrevételeket fogadjuk és a 2024. év tervezése ez alapján történik. Versenyeket, kulturális programokat, színházlátogatásokat, kirándulásokat, egészségügyi ismereteket bővítő előadásokat, sport és egészségnapokat szerveztünk tagságunknak a következő évre is.

– Sablonos a kérdés: mit hoz az új év?

– Szeretnénk azt az elfogadott programsort megvalósítani, amit a közösen alakítottunk ki. Legyen hozzá egészségünk, jó kedvünk és egymás iránti tisztelet, megértés! szintén kívánom ezt.

– Adja magát a 2023-as minta a tervezéshez. De mi is történt tavaly?

– Márciusban az abasári és a nagyrédei, augusztusban pedig az ecsédi nyugdíjas klub tagságának, 100 főnek szerveztünk parlamenti látogatást. Köszönettel tartozunk Horváth László és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő uraknak a program biztosításáért. Áprilisban indítottuk a megyei nyugdíjas minősítő versenyeinket. Elsőként a vers és prózamondó verseny Gyöngyösön zajlott. A kiírásnak megfelelően Petőfi Sándor népies, romantikus és szerelmes verseiből hallhattunk szavalatokat. Heves megye három fővel képviseltette magát az országos versenyen.

– Májusban Hevesől adtunk tudósítást a nagy sikerű Nyugdíjasok Megyei Dalos és Kórustalálkozójáról. Mi is történt a városkában, illetve volt-e még más programjuk tavasszal?

– A kórustalálkozón közel 300 fő – 29 szólós és 19 csoport – versenyzett. Az előadott dalok műfaja igen változatos volt: népdal, palócdal, nótacsokor, katonadal, vidám összeállítások. A zsűri több arany, kiemelt arany, ezüst és bronz díjakkal ismerte el a versenyzők felkészülését.

Tavasszal két – de ősszel is két – alkalommal voltunk az Egri Gárdonyi Géza színházban. Előbb az „Aranyrandevú” retró-romantikus komédiát, utóbb a Bástyasétány 77 című zenés vígjátékot tekintettük meg 800-800 tagunkkal. Júniusban Gyöngyösön tartottuk a Kelet-Magyarországi Szenior Tánctalálkozót. Ezen a versenyen a nyugdíjas csoportjaink hagyományos népviseletbe öltözve mutatták be látványos tánctudásukat, összesen 15 csoport és 3 szóló táncos vett részt. A zsűri különdíját a Felsőtárkányi Rozsdaálló tánccsoport kapta továbbá 3 arany és 7 ezüst és 7 bronz minősítést kaptak a táncosok.

– Miként telt az év második fele?

– Sarud község Önkormányzata és a Szövetség július 1.-én rendezte meg a XXXI. Sarudi Péter-Pál napi Aratóünnepet. A program finom reggelivel indult, amelyet Tilcsik István polgármester biztosított a Tilcsik-farmon. A forró nyári nap reggelén 350 megyei nyugdíjas, vidám hangulatban, versenyre készen várta a búzatábla szentelést és az aratás kezdetét. Augusztus elején Szombathely-Burgenlandi kiránduláson vett részt 100 tagtársunk. Szeptember első hetében Sport és Egészségnapot tartottunk a demjéni Termálfürdőben. A sportnap fődíját a szűcsi Évgyűrűk Nyugdíjas Kulturális Egyesület tagsága kapta.

– Köztudottan az Idősek Világnapja alkalmából az Egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban tartják évek óta a legnagyobb programjukat.

– Nem volt ez másként tavaly sem. Szeptember 27-én 600 tagtársunk vett részt a megyéből az ünnepségen. Köszöntöttük a házassági évfordulósokat, Idősbarát polgármester és Nyugdíjas Közösségért díjakat adtunk át. Idén két 60. és tizenhárom 50. éves házassági évfordulóst ünnepelhettünk. Víg Zoltán, Lőrinci polgármestere Idősbarát Polgármester, Petes Imréné az abasári „Együtt Abasárért” Aba Sámuel Egyesület elnöke pedig a Nyugdíjas Közösségért díjat vehetett át. Ezen elismeréseket a sokéves, nyugdíjas közösségi munkájukért adományozzuk. Az ünnepség hivatalos része után kulturális műsorral kedveskedtünk a jelenlévőknek.

– Az utolsó negyedév sem maradt program nélkül.

– Október 21-én, Verpeléten, a Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtárban tartottuk meg a Nyugdíjas Ki Mit Tud?-ot. „A tehetség kortalan” címmel meghirdetett rendezvény a szövetség és Verpelét önkormányzatának közös szervezésében valósult meg. A város és a közösségi ház vezetése már 28. éve biztosítja a helyszínt és a technikai feltételeket. A Nyugdíjas Ki Mit Tud igen népszerű, a nyugdíjasok itt tét nélkül, a zsűri szigora nélkül mutatják be tudásukat és élvezik egymás műsorát. Nyugdíjas csoportjaink minden évben várják ezt a rendezvényt, és készülnek a fellépésre. Ezzel a programmal zártuk az éves kulturális programunkat.

– Összességében milyen évet zártak?

– A szövetség elnökeként úgy értékelem, hogy a 2023-as év is sikeres közösségépítő és nyugdíjas társainknak élményeket, örömöket adó időszak volt. Szeretnénk, ha a megye nyugdíjasai, a munkában töltött évek után is élvezetes, élményeket nyújtó közösségi életet élnének, a senior versenyeken pedig bizonyosságot szerezzenek arról, hogy a nyugdíjas években is lehet sikeresnek lenni és elismeréseket szerezni.