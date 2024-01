A Munkástanácsok Országos Szövetsége azt írja, a munkahelyek hőmérsékletével kapcsolatos rendelkezéseket részletesen a 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet szabályozza. A munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama alatt az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni. A munkahely akkor minősül hidegnek, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 százalékánál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 fokot, illetve zárt téri munkahelyen a +10 fokot nem éri el. Fontos rendelkezés, hogy a munkaidő részeként óránként legalább 5, legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni és a munkavállalók részére +50 fokos hőmérsékletű teát kell szolgáltatni, illetve adott esetben egyéni védőeszköz alkalmazása is indokolt lehet.

„A munkavállaló – szélsőséges esetben – akár meg is tagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ilyen esetnek tekinthető az is, ha a munkáltató teljesen figyelmen kívül hagyja a munkavédelmi rendelkezéseket, akár közvetlen veszélybe sodorva ezzel a munkavállalókat. Ha a munkahelyen nem tartják be a fenti rendelkezéseket, a választott munkavédelmi képviselőhöz is lehet fordulni, vagy munkavédelmi ellenőrzés kérhető a munkáltatóval szemben a munkavégzés helye vagy a munkáltató érintett telephelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalnál. Bejelentésre személyesen, írásban vagy telefonon is lehetősége van az érintetteknek. Annak érdekében, hogy a munkavállalónak ne kelljen tartania a munkáltatói retorziótól, anonim módon is elindítható az eljárás.” – közölték portálunkkal.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)