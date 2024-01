Minden évben hagyomány, hogy az elmúlt év eredményei és eseményeit illetve az idei év aktualitásait ismerteti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Heves vármegyei szervezete. Szendrei László, a szervezet elnöke podcast-csatornánknak elmondta, 2023-nem volt kihívásoktól mentes esztendő, s most sem felhőtlen a kilátás. Arról is beszélt, hogy igyekeznek a vármegye gazdálkodóinak adminisztrációs terheit csökkenteni, hiszen a Közös Agrárpolitika második évében járva több újítással is találkozhatnak majd.

– Nem szeretném, ha olyan világban nőnének föl a gyerekek, ahol ismeretlen eredetű kemikáliák kerülnek az élelmiszerbe. Az egészség a legfontosabb, melynek alappillére a táplálkozás. Ez az év arról fog szólni, hogyan tudjuk a józan ész politikáját visszavezetni, fontos az egészséges élelmiszerek népszerűsítése: ha helyi termelőktet támogatva, 40 kilométeres körzetből szerezzük be a friss és egészséges élelmiszert, akkor alacsonyabb annak karbonlábnyoma – magyarázta.

