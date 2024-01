Tájékoztatást adott a szülőknek az évközi hulladék-, illetve ruhagyűjtésről, és egyben köszönetet mondott nekik dr. Vona-Túri Diána, a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetője a tanintézmény közösségi oldalán.

– Kedves Szülők! Szelektív hulladékgyűjtéseink pozitív eredménnyel zárultak, melyet nagyrészt önöknek köszönhetünk. Papírgyűjtésünk során 3060 kilogramm papír gyűlt össze, melyet 10 forint kilónkénti áron vettek át. Ruhagyűjtésünk idén is olyan eredményesnek bizonyult, mint a tavalyi évben, hiszen most is 720 kiló ruhaneműt gyűjtöttünk össze, melyet kilogrammonként 50 forinttal honoráltak. A befolyt összeg felhasználása az alapítványunk céljainak megfelelően, a diákok művelődési és kulturális célú fejlődésére irányul. Hálás köszönet minden résztvevőnek! – fogalmazott dr. Vona-Túri Diána.