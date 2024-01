Mint arról portálunkon beszámoltunk, idén március 1-től jóval egyszerűbb lesz eljutni A-ból B-be tömegközlekedéssel. A változás fő nyertesei a 14 év alatti fiatalok és az idősek. A hovege.hu összefoglalta azokat a legfontosabb tudnivalókat is, amely érinti a két korosztályt. Azt írják, 2024. március elsejétől új kedvezményeket élesít a MÁV és a Volán, amely a nyugdíjasokat is érinti. Fontos változás jön, átalakul az eddigi rendszer. Ezután nem lesz szükség külön dokumentumokra, nem kell igazolásokat pecsételtetni és fényképes igazolványokat készíttetni, leegyszerűsödik a nyugdíjasokat érintő kedvezményrendszer is. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat.