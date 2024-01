A 2023-as év a jubileumok jegyében telt a kiskörei vízlépcsőnél. Fejes Lőrinc, kiskörei szakaszmérnök év végi összegzőjét ezzel a gondolattal kezdte.

– Ötvenéves lett a kiskörei szakaszmérnökség január elsejével, míg maga a vízlépcső is fél évszázados. Ünnepséget is szerveztünk, ahol a régiek, elődeink is itt voltak. A Kötivizig Kiskörei Szakaszmérnöksége előtti parkban a vízlépcső átadásának 50. évfordulójára emléktáblát is avattunk – emlékezett vissza. Mint mondta, az önkormányzattal tartottak közös nyílt napot azoknak, akik a jubileumra szervezett ünnepen nem tudtak részt venni.

Mindezeken túl kiemelkedett, hogy a természet megmutatta erejét és kiszámíthatatlanságát.

– A 2022-es aszályos év után, 2023 bővizű esztendőt hozott. A január és a február kisebb árvizekkel, belvizekkel telt, a nyár normális öntözési szezont futott, majd jött az esztendő vége, november és december, amikor ismét csak rengeteg csapadék esett. Ahogy elkezdtük, úgy zártuk, télen is kisebb árhullámmal, belvízzel küzdünk – mondta.

Kiemelte azt is, hogy a kiskörei gáton rekordszámú biciklis gurult át, a szám meghaladja a 2021-eset, az 87 ezer volt, idén ez megközelíti a 90 ezret. Fejes Lőrinc immár 39 éve dolgozik a Kötivizignél és 23 éve szakaszmérnök. Mint mondta, neki is különleges volt az elmúlt év a jubileumok miatt.

– Dolgozhattam együtt a régi elődökkel, ismerem a történeteiket, így az ünnepre való készülés is különleges volt. Amellett, hogy rengeteg történetet hallottam, mégis sok újat hallhattam a kezdeteknél itt dolgozóktól, s mindez öröm volt. Összességében egy kiemelkedő évet zártunk – mondta a szakaszmérnök.