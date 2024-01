A szemfülesek már észrevehették, hogy néhány MOL kútnál munkálatok zajlottak, vagy tartanak jelenleg is, és ennek eredményeként más arculatot kapnak a töltőállomások. Elsőként az M1-es bevezetőjénél történt csere. A munkák tovább folytatódnak, sorra festik át a MOL kutakat hazánkban. Egerben és Hatvanban is változás lesz. Hogy mi áll ennek hátterében, arról a Világgazdaság (VG) számolt be a honlapján.

– Az elmúlt hetekben országszerte több MOL benzinkúton is felújítási munkálatok zajlottak, sokak meglepődésére azonban nem pusztán egyszerű ráncfelvarrás történt. Az eddig zöldbe burkolozó töltőállomásokat az Orlenre jellemző piros-fehérre festették át – írja a VG.

Az Orlen Magyarország közösségi oldalán január 9-én posztolták, hogy számukra az a nap nem csak egy átlagos kedd volt, ugyanis akkor alig 24 órája vették át az első új töltőállomásukat.

A VG beszámolt róla, mi áll ennek hátterében.

– Az egész mögött nem más, mint MOL és a Grupa Lotos SA-val, valamint a PKN Orlennel kötött megállapodása áll, amely révén a MOL-csoport hálózata több, mint 410 LOTOS Paliwa töltőállomással bővült Lengyelországban. Ugyanakkor az akvizíciós megállapodás részeként 64 magyarországi töltőállomást átadtak az Orlen részére. Az átadás januártól fokozatosan történik, és várhatóan ez év április végére fejeződik be – részletezték.

Az érintett állomásokat egy listában gyűjtötték össze, feltüntetve benne a helyettesítő állomásokat is.

Egerben a Rákóczi úti benzinkutat március 18-án adják át, a munkálatok idejére a helyettesítője a Kővágó téri lesz.

A hatvani Csányi úti MOL kút is változásokon esik át, ott az új állomást február 22-én adják át. Amíg dolgoznak, addig a Rákóczi úti benzinkút helyettesíti a Csányi útit Hatvanban.

Emellett a VG azt is megírta, régen nem látott drágulási hullám söpör végig a magyar benzinkutakon.

Január harmadik hetén háromszor drágul az üzemanyag, derül ki a szavaikból.

– Továbbra sincs vége az üzemanyagok drágulásának Magyarországon, ez derül ki a Holtankoljak friss adatközléséből. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis péntektől megint emelkednek a nagykereskedelmi árak. Mindez pedig azt jelenti, hogy ezen a héten harmadjára megy végbe drágulás a magyar benzinkutakon. A hét utolsó munkanapján ugyanis a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. Az előbbi bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 4 forinttal lesz magasabb. Az aktuális átlagárakat figyelembe véve – ha a kutakon is megjelenik a fenti változás, márpedig ez így történik az utóbbi hetekben – az alábbi átlagárakon lehet tankolni péntektől: a 95-ös benzin litere 581 forint, míg a gázolajé 614 forint lehet – részletezte a VG.

A benzinárakkal kapcsolatos teljes cikkük a honlapjukon olvasható.