A mozgás előnyeiről, a különböző módszerekről és tippekről Molnár Mátét, egri erőnléti edzőt kérdeztük.

– Az egyik alapvető lehetőség a gyaloglás és a téli kirándulás, melyek hozzájárulnak a kardiovaszkuláris egészség fejlesztéséhez és az anyagcsere aktivitásához. A hideg levegőn való tartózkodás serkenti a vérkeringést, erősíti az immunrendszert és javítja a mentális egészséget, különösen napfényes időben. A síelés és a snowboardozás például remek kihívás, amelyek a teljes testet megmozgatják, miközben havas tájak gyönyörű látványt nyújtanak. A jégkorcsolyázás pedig szórakoztató és hatékony módszer a koordináció fejlesztésére és a lábizmok erősítésére – sorolta a különböző téli mozgásformákat az edző, Molnár Máté.

Kiemelte azonban, hogy ugyanúgy szükséges beiktatni a beltéri progresszív ellenállásos edzéseket is, melyek függetlenek az időjárástól és egész évben javasoltak. A funkcionális edzés segíthet az erő és izomtömeg növelésében, a hajlékonyság fejlesztésében, az állóképesség javításában, tehát az egész test erősítésében.

Molnár Máté szerint a kültéri és a beltéri sportolás is egyformán értékes. Az alacsonyabb hőmérséklet és a rövidebb nappalok ellenére érdemes hangsúlyt fektetni a kültéri mozgásra, mert az segít megőrizni a testi és a szellemi vitalitást. A szabadtéri mozgás előnyei között szerepel a friss levegő és a napfény jótékony hatásai, melyek különösen fontosak a téli hónapokban is.

– Az egészségközpontú fizikai aktivitás elengedhetetlen a kiegyensúlyozott mindennapok és a jókedv fenntartása szempontjából. Csökkenti a szorongást az izomfeszültség oldásával, mérsékli a stresszt, ugyanakkor növeli a stresszel szembeni ellenálló képességet. Emellett javítja a kedélyállapotot, mivel a testedzés endorfin és különböző hormonok felszabadulását eredményezi. Fejleszti az önértékelést, a testtudatot, az ügyesség érzetét és az önkontrollt. Továbbá kialakítja a szervezet testmozgással kapcsolatos igényét, elterelve figyelmet, az időt és az energiát a káros szokások és szenvedélyek gyakorlásától – emelte ki a mozgás több jótékony hatását az erőnléti edző. Majd így folytatta: a rendszeres testmozgás különösen hatékony lehet a téli depresszió enyhítésében.

Elmondta, hogy több kutatás is alátámasztja, hogy a hangulat jelentős mértékben javul már röviddel mozgás után. Bár látszólag ellentmondásosnak tűnhet, mert maga a sport is stresszt okoz a szervezetben. Azonban, ha megtaláljuk a számunkra ideális intenzitást és rendszerességet, a szervezetünk alkalmazkodik a stresszhelyzethez és növeli azon hormonok termelését, melyek többek között a depressziót is ellensúlyozzák.

– Télen különösen a közös, csoportos mozgást érdemes fontolóra venni, mivel ezek is segítenek a téli depresszió és a bezártság érzése elleni harcban. A társaság, a közösség önmagában is pozitív hatással van a mentális egészségre, szociálisan aktívabbá tesz bennünket, ezzel segít elkerülni a téli hónapokból adódó kihívásokat. A csoportos kirándulások, túrák vagy bármilyen más csoportos foglalkozások kiváló lehetőséget kínálnak a motiváció fenntartására és egymás támogatásra. Az együtt töltött idő, a természetben való tartózkodás és a közös mozgás mind hozzájárulnak a hangulat javításához és az érzelmi kiegyensúlyozottság eléréséhez – összegezte Molnár Máté.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)