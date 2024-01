A katasztrófavédelem honlapjáról már letölthető az ez évre vonatkozó kéményseprési sormunkaterv. Ez alapján vármegyénkben már januárban becsengethet a szakember hét településen: Adácson, Egerszalókon, Demjénben, Gyöngyöshalászon, Nagyrédén, Parádon, Parádsasváron. A többi településre az alábbi sormunkaterv alapján érkezik a léményseprő.

Az ingyenes kéményseprés megrendelése is egyszerű, online mindössze néhány kattintás. Az Időpontfoglalás menüpontnál ki kell tölteni egy űrlapot az adatokkal (vizsgálat pontos helye, igénylő adatai és elérhetősége), amit azután online küldhetünk be. Telefonon is kérhetünk időpontot a 1818-as telefonszámon. A menüben a 9-es, majd 1-es gombot kell megnyomni. A kéményseprő az előre egyeztetett időpontban végzi az ellenőrzést, akár telefonon, akár online igényeljük.

A szolgáltatást tekintve a társasházak speciális helyzetben vannak. Az ellátási területéhez tartozó összes társasházban és lakásszövetkezeti lakóépületben a katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve végzi a rendszeres ellenőrzést függetlenül attól, hogy a lakások milyen tulajdonban vannak. A tüzelő-, fűtőberendezés típusától függően esedékes évi vagy kétévi ellenőrzésekre a tervezett sormunka részeként kerül sor. Azaz, a szolgáltatást nem kell külön megrendelni, mint a családi házak esetében.

Az egylakásos ingatlanokba (családi házak és a társasházzá nem alakult többlakásos ingatlanok) nem megy kérés nélkül a kéményseprő. 2018-től szűnt meg az ingatlanok kötelező kéményellenőrzése, azóta a tulajdonos feladata, hogy megrendelje a szolgáltatást. Nagy könnyebbség, hogy az ellenőrzés időpontját magunk választhatjuk meg, vagyis a szakemberek igazodnak hozzánk, nem fordítva.