Fenyves László, Hevesvezekény polgármestere minden év elején számot vet az előző esztendő eredményeivel. Azzal kezdi, hogy önkormányzat, mint eddig minden évben, nehéz gazdasági körülmények között végezte munkáját.

– Továbbra is fő cél volt a takarékos gazdálkodás úgy, hogy minden kötelező önkormányzati feladat megoldódjon. Nehezítette a munkánkat a magas infláció és a háborús helyzetből adódó többletfeladatok és többletkiadások – emelte ki.

Közölte, pályázatok terén a Magyar Falu Programra 2023-ban kevesebb forrás jutott, de a Területi Operatív Program és a Tisza-Tavi Projekt keretében 2023-tól több nagyobb összegű nyertes pályázat volt.

A Magyar Falu programban elkészült az urnafal építése hatmillió forintból, az iskola kerítése négymillióból, míg a régi iskolát négymillióból klímával szerelték fel. Folyamatban van a Tisza-Tavi Projektben a községháza tetőfelújítása, plusz információs pont kialakítása, erre közel ötvenmilliót költhetnek, illetve a Területi Operatív Programban 66 milliót nyert a település belterületi utak felújítására.

– Községünk előző évekhez nem mérhetően nagy összegű pályázati lehetőséghez jutott. A Tarnaszentmiklós-Pély-Hevesvezekény-Tisza-tó kerékpárút megépítésére a három település 1,5 milliárd forintot nyert. Pályázatban a gesztor település Hevesvezekény lett, így az ezzel járó feladatokat is mi intézzük. Mindezek után elmondható, hogy az önkormányzat igyekezett minden lehetőséget megragadni a sikeres pályázatokkal együtt a község fejlődése, gazdagodása érdekében – részletezte.

Hozzátette, az elmúlt évben is jelentős kiadást jelentettek a helyi rendezvények. Sikeres gyermeknapot, falunapot, idősek napját rendeztek meg.

– A kiadások azért is jelentenek nehéz terhet, mert az elmúlt évben a rezsi számlák 9-10 szeresére nőttek. Nagy öröm volt az elmúlt évben is a jó tanulós pályázatok értékelése, 35 tanuló részesült elismerésben kiemelkedő tanulmányi munkájáért. A pályázó tanulókat továbbra is támogatásban részesítik Arany János és a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjjal.

– A képviselő-testület egész évben úgy gazdálkodott, hogy lehetőség legyen a 65 év felettiek megajándékozására, és megvalósulhatott, hogy a falu minden családjához eljusson egy szerény karácsonyi élelmiszercsomag. Pályáztunk szociális tüzelőre, ezt saját forrásból kiegészítve 26 családot támogattunk.

Tavaly a szociális rendelet módosításával lehetőség nyílt tüzelőanyag támogatás igénylésére. Ez 12 családot érintett. Továbbra is jól működik a falugondnoki szolgálat, mellyel a rászorulóknak, a betegeknek nagy segítséget tudunk nyújtani a szakorvoshoz való eljutásban, a bevásárlásban, a gyógyszer kiváltásban. Az előző évekhez képest ez is többletkiadás az üzemanyagár jelentős emelkedése miatt – húzta alá. Az önkormányzat támogatja a polgárőr egyesületet, de emellett az egylet a Magyar Falu Programban nyert támogatást informatikai eszközök beszerzésére.

A faluvezető kiemelte azt az összefogást, ami a karácsonyi település szépítésnél volt tapasztalható.

– Bízom benne, hogy ez nem egyedi eset volt, hanem a következő években gyakorlattá válik. Ez nem önkormányzati szervezésben történt, ezért külön köszönöm minden szervezőnek és résztvevőnek. Ezzel a helyi lakosoknak és a környékbelieknek is örömöt okoztak – hangsúlyozta. Végül azt emelte még ki, hogy igyekezett az önkormányzat a legjobb tudása szerint ellátni a rábízott feladatokat, a képviselő-testülete Hevesvezekény szépítése, gyarapodása érdekében dolgozott.