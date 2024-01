A szervezők elsőként Török estet tartanak hastánccal, kávézacc jóslással, étel- és italkóstolókkal.

Prokajné Jandó Beáta portálunknak elmondta, bérlik majd a létesítményt és havonta két-három szombati eseményt terveznek, a turisztikai szezonban pedig akár büféként is üzemeltethetik majd a helyszínt. A létesítmény török vonalát megőrzik és fölvették a kapcsolatot hagyományőrzőkkel is, szeretnének velük együttműködést kialakítani. A nyitó rendezvényről elmondta, az Istanbul Kebab szállítja az ételt, föllép majd Fatima Szultána és Hanna jósné mond majd jövendőt.

A török kultúrához való kötődéséről elárulta, rendszeresen utaznak Isztambulba, ő maga beszéli is a nyelvet, valamint egy török filmes csoport adminisztrátora is. Hozzátette, a török sátor leendő vendégei között is többen jelezték, kedvelik a török sorozatokat.