Besenyőtelken a minap a zord januári estén megtelt az iskola könyvtára melegséggel, szeretettel, közvetlenséggel. Az önkormányzat által is támogatott Mesterségem címere című előadássorozat legújabb vendége Veres Jánosné Vass Rózsika mezőgazdasági őstermelő, palántatermesztő volt, aki minden tudását örömmel osztotta meg a telt házas rendezvényen.

A vármegyénkben kertészkedők közül nagyon sokan ismerik Rózsika tevékenységét. Egyszerű, derűs asszony, akinek vegyszermentes palántáiért, saját termesztésű, egészséges zöldségeiért, ősszel eladásra kínált krizantémjaiért évek óta százak állnak sorban az Eger környéki piacokon. Jó ideje a Caritas is tőle vásárolja meg minden tavasszal azt a húszezer palántát, amelyet a vármegyénkben élő, rászoruló családoknak ingyen osztanak szét, hogy önellátásra, kertészkedésre buzdítsák a szegényebb sorban élőket.

Rózsika felmenőitől, gyermekkorából hozta a kertészet, a növénytermesztés szeretetét. Édesanyja mellett már kisgyermekként ott üldögélt az akkori besenyőtelki fóliasátrakban, bevonták a gyümölcsszedésbe, terménybetakarításba. Felnőve családot alapított, érettségi után édesapja késztetésére könyvelőnek tanult, majd a családalapítás után keresetkiegészítésként vágott bele az őstermelői munkába. Főállásban jelenleg élelmezési vezetőként dolgozik Tiszanánán, az önkormányzat által támogatott központi konyhán. A napi több száz adag étel elkészítésénél a fő szempont az egészséges, friss alapanyagok megléte.

A legfőbb támasza mai napig férje, Jancsi, akivel 2000-ben együtt kezdtek hozzá a trágyatalpas melegágy készítés technikájának alkalmazásához, amely költségtakarékos, fenntartható és négy évszakos gazdálkodást tesz lehetővé. Fóliasátraikban paradicsomból, paprikából tizenöt fajta padlizsánt, zellert, káposztát, karfiolt, uborkát és fűszernövényeket termesztenek. Amikor ezek kikerülnek a fóliából, jöhet a krizantém.

Őstermelői tapasztalatait örömmel osztja meg a piacokon vevőivel, s az internetes közösségi oldalakon, különböző kertbarát csoportokban. Tapasztalatairól rendszeresen beszámol, s jól követhető videókban rögzíti a legfontosabb tudnivalókat. Ezekből a bejegyzésekből több százan tanulnak a fenntartható kertművelésről.

Rózsika hitvallása, hogy a magunk által termelt zöldségek finomabbak, egészségesebbek, mint az üzletekben árult termékek.

Összefoglalta azt is, hogy miért tartja küldetésének az ismeretátadást. Az első legfontosabb üzenet, hogy a kertészkedés számára igazi szerelem. Ha adódnak is akadályok, minden leküzdhető kitartással, szorgalommal. Ha saját magunknak termeljük meg a napi betevőt, a családi kasszából bőven jut másra is. Ha a gyermekeink, unokáink látják, hogy a kertben leljük örömünket, csatlakoznak hozzánk, mintát kapnak arra, miként lehet boldogulni a természet adta lehetőségekkel, amihez nem kell pénz: ezek a föld, a napfény, a víz és a levegő.

Az sem lényegtelen szempont, hogy a kertművelés fitten tart. Nem kell konditerembe járni, vagyonokat költeni a testedzésre, mert a kertben végzett munka állandó mozgásban tart, s minden porcikánkat megmozgatja, karban tartja.

Örül annak, hogy egyre több fiatal család kéri tanácsait, amit mindig nagy szeretettel oszt meg.

Három fiú gyermeket nevelt fel, büszke nagymama. A legnagyobb öröm számára, ha a család együtt ül asztalhoz, s azt látja, hogy béke és egyetértés uralkodik szerettei között. Szótárából nem hiányzik a hála és a köszönet. A besenyőtelki estén név szerint köszöntötte azokat, akik segítették útján és mindig kitartottak mellette.