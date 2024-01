A Bors az ünnepek után felkereste az apukát, kiderült van jó és rossz hír is a családnál.

Magányosan töltöttem a karácsonyt

Attila terve az volt, hogy karácsonyig összegyűjt annyi pénzt, hogy kijusson lányaihoz, akikkel három éve találkozott utoljára. A terv azonban nem sikerült, a pénzt nem sikerült összegyűjtenie, hiszen folyamatos fájdalmai miatt csak pár órában tudott dolgozni.

Az édesapa mindent megtesz, hogy meggyógyuljon és újra láthassa lányait

Forrás: Borsonline.hu

Nem sikerült összegyűjteni a pénzt, egyedül karácsonyoztam. A lányokkal videóhívásban tudtam beszélni, ahogy eddig is, de csak pár szót tudtam mondani, mert gégemetszésem volt. Sok üzenetet váltunk, bírják még nélkülem. Mindig azt mondják, hogy nem baj, ha nem jutok ki, csak gyógyuljak meg. Most úgy tűnik megtörtént – mesélte a Ripostnak a gyöngyösi édesapa, akinek legújabb eredményei szerint eltűnt a rák a szervezetéből. A küzdelem azonban tovább folytatódik, Attila torkában ugyanis lett egy ödéma és gégemetszést kellett végrehajtani nála, hogy kapjon levegőt. Az édesapa így továbbra sem tud dolgozni és bevételhez jutni, enni és inni is nehezen tud és a beszéd sem megy neki pár szón kívül.

– A legújabb szövettan alapján eltűnt a rák a szervezetemből, de a sugárkezelés miatt sajnos ödéma van a torkomban, amit gyógyszeresen kell kezelnem. Remélem, hogy hamarosan meggyógyulok és minél előbb láthatom a kislányaimat. Szeretnék vissza menni dolgozni és büszkén a fizetésemből élni. Illetve amikor meggyógyulok szeretnék majd segíteni valakinek aki hasonló helyzetben van – mesélt céljairól Attila, aki az egészségügyi problémákon kívül anyagi nehézségekkel is küzd munka hiányában.

Most segítséget kell kérnie

Attila hónapok óta nem tud dolgozni teljes állásban betegsége miatt és semmilyen segélyre sem jogosult - írja a hírportál.

Édesapám halála után örököltem tőle egy lakást, ám én nem ott élek életvitelszerűen. Mivel a lakás értéke meghalad egy bizonyos határértéket, így nem vagyok jogosult semmiféle segélyre sem. Beadtam a nyugdíjkérelmemet is, amit meg is kapnék, de még várjuk az olaszok válaszát az ott ledolgozott éveimről. Jelenleg így semmilyen bevételem sincs – részletezte Attila, akinek legalább havi 150 ezer forintra lenne szüksége ahhoz, hogy az alapvető dolgokat ki tudja fizetni, mint a gyógyszerek, élelmiszer és az üzemanyag a kórházi látogatásokhoz.

Attila minden segítségért hálás ebben a nehéz időszakban. Tartós élelmiszernek és anyagi segítségnek is örülne, de hamarosan régi telefonja is feladja, amin lányaival szokott videóhívásban beszélni. Aki szeretné támogatni Attilát és az álmát, hogy eljusson lányaihoz ide kattintva megteheti.