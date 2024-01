– Hosszú és kemény küzdelem volt, egy olyan célért harcoltam, amit már jóval korábban akartam és reméltem is elérni. De most már végre valahára kimondható: meg fog valósulni az, amit oly sok felsővárosi akart, és követelt is jogosan már régóta – tette közzé Keresztes Zoltán (Momentum) képviselő.

Mint ahogy arról a videóban beszámol, megvalósul a Cifrakapu utca kiszélesítése, és két lekanyarodósávval bővül: egyrészt az Olasz utcával közös kereszteződésben, másrészt a Vallon utcai kereszteződésben.

Arról is beszámolt, hogy a Tiba utcánál buszöböl épül, és 84 új parkolóhely is lesz a Cifrakapu utcában, illetve járdákat is felújítanak.