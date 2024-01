- Nem kell ide sövényvágó! Működik az önjáró, bió sövényvágó és tuja fazonírozó! - írta Tuza Gábor, Sirok polgármestere a közösségi oldalára, ahol egy felvételt is megosztott a vígan lakmározó vadakról. Arra kéri a lakosságot, hogy az utcán, közparkokban ne etessék az állatokat, ne helyezzenek ki ételt, vizet, mert azzal csak arra ösztönzik, még a gazdás állatokat is, hogy mászkálhassanak nyugodtan a közterületen. Ha bőven találnak enni, inni valót az utcán, csak még jobban rákapnak a kényelemre. Hozzátette, ráadásul, viszonylag hosszú idő után újra bejárnak a rókák a lakótelepre, a kihelyezett ételmaradékokra. A községvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a kukák tetejét is rendesen zárják le.