Miskolcon rendezték meg a FIRST LEGO League robotépítő és programozó verseny regionális döntőjét. A február 3-i megmérettetésen a 9–16 éves fiatalokból álló csapatok különféle feladatokat végző robotokat építettek és programoztak, valamint egy őket is érintő kihívásra dolgoztak ki innovatív megoldást. A több mint száz országban megrendezett nemzetközi versenyen évente ötszázezer fiatal vesz részt az óvodásoktól a középiskolásokig. A korosztályokban világszerte ugyanazokat a feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek, idén a természettudományok művészetben betöltött szerepét helyezték fókuszba. Az észak-magyarországi regionális döntőn 16 iskola képviseletében 16 csapatban 113 versenyző indult, számolt be a Bosch.

Világszerte ugyanazokat a feladatokat kell megoldaniuk a versenyzőknek

Fotó: ANDRAPETI / Forrás: boschmediaservice.hu

A FIRST LEGO League verseny résztvevői nemcsak a robotok működésének és programozásának alapjait sajátíthatják el, hanem más készségekben, például az együttműködésben és a kommunikációban is fejlődhetnek. Játékos formában oldhatnak meg valós kihívásokat, szabadon kísérletezhetnek, úgy, hogy közben kreativitásukat és kritikus gondolkodásukat is fejlesztik. A vetélkedőn ráadásul nemcsak a feladatok teljesítését, hanem a csapatmunka minőségét és a jó szándékot is díjazza a zsűri.

A robotdizájnt is értékelték

Fotó: ANDRAPETI / Forrás: boschmediaservice.hu

A miskolci régiós döntőn szerepelt a Hevesi Körzeti Általános Iskola HK Lions nevű csapata is, amely végül az ötödik helyen végzett. A hevesiek megnyerték a robotfutamot és harmadikok lettek a robotdizájn értékelésében, az alapértékeket tekintve pedig a negyedik legjobb robotot rakták össze, az innovációt tekintve pedig a kilencedikek lettek a zsűrinél, így éppen lemaradtak a továbbjutó helyről, hiszen az első három automatikusan döntőbe jutott, a negyedik helyezett pedig szabadkártyával indulhat az országos döntőben. A hevesiek a legjobb robotfutam szerelésért járó díjat hozták el a régiós megmérettetésről.

Még több fotót az eseményről a Bosch Magyarország Facebook-oldalán lehet megtekinteni.