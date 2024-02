A Mátra mellett északra eső dombvidék szép fekvésű tava és panorámás dombhátai eddig „lemaradtak a turistatérképekről”. Azonban tavaly óta gazdagon kiépített, kilátókkal, pihenőhelyekkel és információs táblákkal felszerelt turistaútvonalak hálózzák be a terepet – írta a Turista Magazin.

A Mátra környékén számos csodás helyet találhatunk

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

„Míg a Mátra népszerű célpont a túrázók körében, a hegységtől északra eső hegy- és dombvidékre alig-alig téved valaki, itt a turistaút-hálózat is jóval ritkább, mint a hegységben, vagy a területtől északra fekvő Karancs–Medves-vidéken. Pedig a magasabb hegykeret miatt a Mátrától északra hullámzó dombvidékről egyedi és izgalmas panorámák nyílnak: mindenhonnan a Mátra falszerű, hosszú és magas vonulata látszik, de a Karancs jellegzetes körvonala vagy a Vajdavár-vidék és a Bükk tömbje is gyakori látvány a dombokról. A Mátralába kellemes túraterep, nem kínoz meg hosszú, meredek emelkedőkkel, tele van fenyvesfoltokkal és elegyes erdőkkel, de még egy szép fekvésű, jókora víztározót is tartogat. A Búzás-völgyi-tó eddig ismeretlen volt a túrázók körében, 2023-ban azonban turistaút-hálózatot alakítottak ki körülötte a Magyar Természetjáró Szövetség közreműködésével. A jelzéseket az MTSZ szakmai iránymutatása alapján a Kaptárkő Egyesület festette, a Fehér-kői-kilátót ugyanaz a cég építette, amelyik a Bölcső-hegyi kilátót is jegyzi, a projekt megvalósításában pedig a helyi önkormányzatok is részt vettek. A jelzett ösvényeket informatív táblákkal, pihenőhelyekkel, néhol kilátókkal színesítették, azaz komplex szemléletű fejlesztés történt” – írta a magazin.

A Mátra mellett is van hely az aktív pihenésre

A magazin szerint a Parádfürdő, Recsk, Sirok, Bükkszék, Terpes, Szajla, Kisfüzes és Mátraderecske felfűzésével kialakított úthálózat kisebb kirándulások és hosszabb túrák megtervezésére egyaránt alkalmas. A kellemes fekvésű víztározó körül sétálni, és közben felkapaszkodni egy kilátásért a szomszédos dombra éppúgy lehetséges, mint átszelni a teljes dombvidéket a tó érintésével és kilátók meglátogatásával Parádfürdőtől Bükkszékig. A túrák közben nagyjából mindent megtudhatunk a térség tájhasználatáról, geológiájáról és élővilágáról az igényes, sok pontra kihelyezett táblákról.

Öt érdekes látnivalót, és hozzájuk kapcsolva öt túrát is listába szedtek:

A Búzás-völgyi-tó körül Borókás dombokon a Tarna mentén A Mátra hátsó kertjében A palócföldi dombvidék vulkáni múltja A Mátra legkeletibb bástyája

A környékbeli látnivalókat már mi is összegyűjtöttük néhány cikkben. Legutóbb az Aktív magyarország nyomán írtunk egy listát a Mátra- túrákról. Az Aktív Magyarország ajánlója kiemeli, hogy a Mátrát széltében-hosszában behálózzák a turistautak, tanösvények.