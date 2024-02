„Szabad-e a gyalogosnak az úttesten megállni, s ott tartózkodni?” „Kell-e a kerékpárosnak karjelzéssel jeleznie az irányváltoztatással járó kikerülést?” - összehajolva, halk suttogással latolgatták a kérdésekre adandó választ a kisdiákok, mielőtt a megadott három variáció közül bekarikázták volna a helyes változatot.

A diákok aktív résztvevői voltak a bűnmegelőzési rendezvénynek

Forrás: Szilvás István / Heves Megyei Hírlap

Mielőtt a részletes kérdőívet kézhez kaphatták volna, Rózsa Sándor iskolaigazgató köszöntőjét követően, változatos vetített képes előadásokat hallgathatott meg a Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjainak egy csoportja. A Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség által, s a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak a közreműködésével tartott rendhagyó órán a közlekedésbiztonságról, valamint a baleset-, illetve bűnmegelőzésről esett szó.

Közös ügyünk, hogy biztonságosabbá tegyük a lakóhelyünket, s ebben az összefogásban komoly részt vállalnak a polgárőrök – jelezte előadásában Tóth Géza, a vármegyei polgárőr szövetség Füzesabony területi alelnöke, aki bemutatta a civil bűnmegelőző szervezet tagjainak a tevékenységét. Külön kitért arra, hogy várják soraikba a mostani kisdiákokat is, akik a jövőben ifjú polgárőrként szolgálhatnak majd.

Ezt követően két fiatal rendőrnő, Ficsór-Németh Katalin és Rakamazi Fanni r. törzsőrmester ismertette a biztonságos gyalogos, illetve a kerékpáros közlekedés szabályait. Ezekre vonatkozott a tíz valós helyzetre utaló kérdőív, amelynek kitöltése után a rendőröktől fényvisszaverő bokaszalagot, a polgárőröktől pedig egy-egy speciális naplót kaptak a résztvevők.

Ártatlanságuk, tapasztalatlanságuk révén a pedofíliától a kábítószeren át a különböző internetes csalásig számtalan veszély leselkedik a korosztály tagjaira, Ezekre hívta fel a diákok figyelmét Gálné Molnár Melinda r. alezredes, aki szemléletesen mutatta be például, hogy miként hálózza be, s csalja akár végzetessé is válható randira a gyanútlan, hiszékeny lányt egy, az interneten kiskorúakra vadászgató rossz szándékú személy. Vagy késztetheti felelőtlen vásárlásra a divatos cuccokra vágyó fiatalokat.