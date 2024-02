Daróczi Attila neve kívánkozik ide, aki az Agria Kör megszervezésével és saját kiadvánnyal az első ellenzéki hallgatói csoportot tudhatta magáénak. Jöttek aztán többek is, névvel, vagy névtelenül. Kollégánk emlékezetében egy igen viharos hallgatói fórum él, ahol is már Daróczitól is erősebb kritikát hozott a hallgatóság elé a két Révész. Révész Tamás és Révész Máriusz. Előbbi maradt itt Egerben, a rendszerváltás után a Fiatal Demokraták színeiben még politizált is, majd a politika nélküli tanári pálya lett a hivatása. Nem így Máriusz, aki 1989-ben a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakán általános iskolai tanári oklevelet szerzett, s a kőbányai Szent László Téri Általános Iskola tanítója lett. Igen aktív politikai pályát befutva folytatta, folytatja máig a tevékenységét.

Ha már említődött az intézmény akkori neve, essék szó annak névváltoztatási folyamatáról. A kérdést legpontosabban dr. Pásztor Emil, a magyar nyelvi tanszék oktatója fejtette ki az akkor még Heves Megyei Népújságként hívott megyei napilap 1989. szeptember 19-i számában. Kollégánk mielőtt ebből idézne azért tesz egy kis kitérőt, mert Pásztor Emil tanár úr volt az, akivel az előfelvételis katonai szolgálat leteltét követő első tanév első tanóráján az orosz-testnevelés szakos csoport tagjaként találkozhatott. Rögtön helyesírási felméréssel kezdtek, s a teljes tanévet jellemezte a pásztori szigor.

A tanár úr a "Mi legyen az egri tanárképző faiskola neve?" című cikkben arról írt, hogy a "Ho Si Minh Tanárképző Főiskola már a múlt tanévben elhatározta, hogy áj nevet választ, olyan nevet, amely jobban kifejezi, hogy itt milyen szellemben folyik a magyar általános iskolai tanárok képzése." A cikk szerint volt olyan elképzelés, hogy téljünk vissza az 1969-ig használt Egri Tanárképző Főiskola névhez, de ennek ellene szólt és szól az, hogy az intézmény nem csupán Eger városnak, hanem Észak-Magyarországnak, sőt ennél is nagyobb területnek a főiskolája, hiszen még a Dunántúlról és az Alföld déli megyéiből is vannak hallgatóik.

Javaslat született arról is, hogy Gárdonyi Géza nevét vegye föl az intézmény, de ezzel nem értett egyet a tanári kar kisebb és a főiskolai hallgatóság nagyobb része, mivel ez a név Egerben már sokszorosan foglalt. A főiskolán a Gárdonyi név felvételének ellenzői nem az író személyét kifogásolták, hanem azt, hogy a tanárképző főiskola — eredeti ötlet nélkül — csak más intézményeket utánozzon és

kövessen a névválasztásában.

A Gárdonyi név kiesése után három név maradt versenyben – olvasható a terjedelmes írásban. A főiskolai tanácsnak hamarosan el kell döntenie, hogy Balassi Bálint, Eszterházy Károly vagy Kazinczy Ferenc legyen-e a főiskola névadója. "Olyan nevet kell választani, amely nemcsak itt Egerben, hanem az egész országban, sőt határainkon kívül is hitelt és rangot ad ennek a főiskolának." vélekedett a nyelvész tanár, aki arról írt, hogy sok főiskolai hallgató javasolta tavaly a XVIII. században élt Eszterházy Károly egri püspök nevét, akinek a Líceum pompás épületét köszönthetjük, s aki itt egy római katolikus magyar egyetemet szeretett volna létesíteni.

És itt egy érdekes mondat a tanár úrtól, ami pontosan mutatja, mennyire nem volt egyértelmű a névválasztás: "Minden tiszteletünk a derék Eszterházy püspöké, de úgy hiszem, őt inkább csak helyi, nem pedig nemzeti nagyjaink közt kell számon tartanunk. Amikor főiskolai hallgatóink nagy része a múlt tanévben az ő nevét ajánlotta, valószínűleg nem is őrá, hanem a Gárdonyi név fölvétele ellen akart szavazni. Jellemző ugyanis, hogy amikor tavaly Sugár István tudományos kutató előadást tartott a főiskolán Eszterházyról, erre az ismertetésre csak tíz-tizenöt hallgató volt kíváncsi.

Én a Balassi név fölvétele mellett sem kardoskodnék. Balassi Bálint nagy, sőt európai szintű költőnk volt a XVI. században, de úgy vélem, hogy életének sok szertelensége miatt kevésbé lehet példaképe a jövendő általános iskolai tanároknak és tanárnőknek, mint Kazinczy Ferenc, aki rendezett családi életet élt és máig is érvényes hatású nagy nemzetnevelő volt. Kazinczy Ferenc Tanárképző Főiskola?

Tanszékünk, a magyar nyelvészeti tanszék oktatói kara — dr. Fekete Péter tanszékvezető és tanártársai — néhány nappal ezelőtt alaposan megvitattuk a főiskolai névválasztás kérdését, és kezdeményeztük, hogy a főiskolai tanács tegyen javaslatot a Népköztársaság Elnöki Tanácsának: engedélyezze, hogy az intézmény a Ho Si Minh név elhagyásával Kazinczy Ferenc nevét vegye föl. "

A szerző a cikk további részében mindvégig a Kazinczy név mellett kardoskodik, egyúttal a Líceum előtti tér Eszterházyra való visszanevezését is felveti. "Hazánkban még nincs Kazinczy ról elnevezett felsőoktatási intézmény, s Egerben nincs Eszterházyról elnevezett utca vagy tér!) Örülnénk, ha ezt a kettős névváltoztatási javaslatunkat magáévá tenné az egri tanárképző főiskola és Eger város társadalma." A névválasztás mint tudjuk nem csak a tér, de a főiskola vonatkozásában is Eszterházyra eset, ami ma azért is különös súllyal bír, mert időközben a főegyházmegye lett az intézmény fenntartója.

Innen pedig következzen a bevezetőben ígért szubjektívebb rész, kollégánk szemüvegén keresztül szemlélve az 1983/84-es tanévvel kezdődő időszakot. Fura volt maga a kezdés Sike Sándor számára, hiszen 1983. augusztusában, abban a hónapban, amikor legutoljára kézbesíthettek neki katonai behívót – Ez 28 éves korig volt lehetséges – a sorkatonai szolgálat teljessé tétele érdekében, meg is kapta azt. Nagy szerencséjére az egri felderítőkhöz vezényelték. Ekkor futott össze a Marxizmus-Leninizmus Tanszék akkori vezetőjével, a mindenki által csak Irénke néninek hívott Friedrichné dr. Kovács Irénnel. Ő azt kérdezte a KISZ-titkári múlt miatt jól ismert egykori hallgatótól, hogy "Sanyikám! Nem jössz tanítani hozzánk a tanszékre?" Munkatársunknak volt egy ellenvetése: két év még hátravan a tanulmányaiból az ELTE filozófia szakán. "Nem baj, én jól ismerlek, s inkább te, mint egy már végzett idegen."

Így történt, hogy még a fél éves egri sorkatonáskodás idején – társadalmi munkában, civil ruhát öltve – heti két-két délutánon már tanított kollégánk a felsőoktatásban. A főiskolai oktatói kariert mindenkinél nyilvánvalóan befolyásolja a múlt, annak összes előzményével. Így a korábbi ifjúsági vezetői előzmények bizony rányomták a bélyegüket a későbbi történésekre. Úgy például, hogy rövid időn belül a főiskola párt végrehajtó bizottsági tagjaként, jelesül ott ifjúsági felelősként kellett tevékenykednie, az akkor még létező káderutánpótlási tervekben pedig, mint leendő tanszékvezetővel számoltak vele. Bizonyára a Miniszteri Dicsérő Oklevél is ennek a tevékenységnek szólt. Saját esze után lett viszont akadémiai ösztöndíjas, hiszen az MTA pályázaton kitöltött tesztje a minimálisan előírt 80 százalékos teljesítés helyett 92 százalékos lett, így megkezdhette filozófia kandidátusi aspirantúráját a Leningrádi Állami Egyetemen.