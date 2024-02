Egyre közeledik az idei jótékonysági sportbál napja Gyöngyösön. A február 17-i rendezvényen adják át az év sportolóinak járó városi kitüntetéseket is.

A gyöngyösi városháza tájékoztatása szerint a helyi sportélet szereplői az önkormányzat támogatásával idén is összefogtak, és a tavalyi nagy sikerű rendezvény után 2024-ben is megrendezik a jótékonysági sportbált a Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnokban. Az esemény amellett, hogy kiváló alkalmat kínál a sportolóknak és sportbarátoknak a találkozásra és szórakozásra, méltó keretet biztosít az év sportolóinak járó városi kitüntetések átadására is.

A városháza kiemeli, hogy a bál idén is jótékonysági célokat szolgál. Bevételét az Aktív Házban kialakított városi sportmúzeum működtetésére és bővítésére fordítják. A résztvevők szórakoztatásáról idén a Lux Mithras társulat fényshow-ja gondoskodik, a Dívák produkció pedig a legnagyobb ABBA-slágereket hozza el a csarnokba Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában. A zenét az EnterTrain Party Band szolgáltatja, áll a városháza közleményében.