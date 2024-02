Gulyás Marcell, a Gyöngyös Városi Diáktanács elnökhelyettese igazán eredményesnek értékelte a napot.

– Minden csapat arról adott tanúbizonyságot, hogy az ifjúság azon felső köréhez tartoznak, mely bátran mer véleményt nyilvánítani néhány igen nehéz kérdésben. Meg mernek szólalni nyilvánosság előtt, intelligensen, higgadtan, jó kiállással képesek beszélni. Hozzá kell tennem azt is, hogy a mai nap összes vitájánál rendkívül szoros volt az eredmény, a döntés hosszas fejtörést okozott a zsűrinek. Az első három helyen végzett csapat serleget, továbbá a dobogós gárdák minden csapattagja – a helyezés függvényében – 10, 6, illetve 4 ezer forint értékű Líra könyvutalványt kapott. A versenyen megjelent Ferenczy Tamás, a gyöngyösi képviselő-testület tagja, aki a gyöngyösi önkormányzat Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottsága elnökeként a megnyitón köszöntötte a versenyzőket, és részt vett a díjak átadásában is. A versenyzőktől, a versenybíróktól és a vendégeinktől kapott visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy igen nagy érdeklődés övezi a versenyt, így biztosak vagyunk abban, hogy lesz jövője is – mondta Gulyás Marcell.

Az idei Gyöngyösi Ifjúsági Vitaverseny végeredménye: