A Valentin-nap vagy Bálint-nap már világszerte a szerelmesek napja. Többek virágokkal, édességgel, ajándékkal lepik meg kedvesüket. Az Egyesült Államokban például csaknem egymilliárd üdvözlőlapot küldenek ilyenkor egymásnak a szerelmesek, a karácsony után ez a második legforgalmasabb nap a postán, Japánban csak a hölgyek ajándékozzák meg a párjukat, méghozzá csokoládéval, Peruban pedig 2011 óta munkaszüneti nap február 14-e. Már itthon is viszonylag elterjedt ünnep, a szerelmesek ezen a napon kitüntetett módon gondolnak egymásra.

A vágott virágokért többet kell fizetni

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Kíváncsiak voltunk arra, hogy egy virágüzlet hogy viszonyul ehhez a naphoz, milyen tapasztalataik vannak. Az egri Florentin Virágszalon virágkötője, Pető Mónika érdeklődésünkre elmondta, az infláció őket sem hozta könnyű helyzetbe, sőt az alapanyagok ára mellett érinti őket az új adó, melyet a csomagolóanyagok után kötelesek fizetni. Mint mondta, a vevők mindezt tudomásul vették, már kevesebben kérnek eleve celofán bevonatot, sima papírcsomagolást preferálnak többen.

A virágok árát is kifejtette, a vágottak drágábbak, díjszabásuk is nőtt, de sokat ajánlják a cserepeseket, melyeket sokan választanak.

– Ilyenkor, Valentin napon a rózsa a kedvenc, ez az abszolút favorit. Az ünnep maga egyébként a fiatalok körében népszerűbb, nem szoknak le róla. Tapasztalat, hogy mindenki tagadja, hogy megtartja a Valentin napot, de a nap végén hazatérnek egy aprósággal. Nálunk ahogy már mondtam a rózsa a legkelendőbb, ebből is egy-egy szál, de a tavaszi virágokat (tulipán, jácint és a többiek) is többen választják. Nem véletlen ez, már ébred a természet, elindul a madarak násza, várjuk a tavaszt, ezért is voksolnak a tavaszi szépségek mellett – részletezte. Azt is elmondta, a forgalom ilyenkor megugrik, bár nem mérhető egy ballagáshoz, vagy az anyák napjához, de jellemzően munkaidő lejárta után sokan érkeznek hozzá, hogy vásároljanak kedvesüknek egy-egy szál virágot.

Sokan csokor helyett, egy-egy szál virággal kedveskednek párjuknak

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Vannak viszont olyanok, akik kicsit nagyobbra szabják a Valentint, elutaznak párjaikkal, ezzel kapcsolatban a Szállás.hu adott ki egy friss közlést. Szállás.hu Valentin-napról szóló online felmérése szerint bár népszerű a szerelmesek ünnepe a magyarok körében, nem csinálnak belőle nagy felhajtást. A drágább, nagyobb ajándékok helyett az apró figyelmességre és a közös időtöltésre helyezik a hangsúlyt. Mindezek mellett egyre többen kötik össze az ünneplést egy tél végi wellness hétvégével. A Szállás.hu 1512 ember részvételével végzett felmérésében a párkapcsolatban élő válaszadók közül minden második szereti a Valentin-nap körüli kultuszt, a többiek számára pedig inkább semleges ez, mintsem ellenszenves. A Valentin-napot ünneplők körében a többség édességgel és/vagy romantikus vacsorával lepi meg kedvesét. Még nem kopott ki a „klasszikus” randi sem, csaknem minden negyedik válaszadó moziba vagy hasonló programra megy kedvesével ez alkalomból. Az utazás – elsősorban a wellness hétvége – is egyre népszerűbb a Valentin-napozók körében. Ha már felkerekednek, általában beiktatnak egy éttermi étkezést, és gyakori a városnézős, kirándulós program is a fürdőzésen túl. Látva ezt a szállásadók, aki teheti, ma már tematikus ajánlattal készül erre az időszakra. A közlésből kiderül, februárban a második legnépszerűbb úticél Eger, így bizton állíthatjuk, a szerelmesek napján is sokan lesznek a hevesi vármegyeszékhelyen.