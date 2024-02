A gyermekkora óta cukorbeteg Jacsmanik Attila hivatásos kutyakiképző betegsége ellenére is kiváltságosnak érezheti magát, hiszen Zsömi személyében olyan házi kedvenccel éli mindennapjait, aki nem csak hűséges barát, de a karrierépítésben is fontos szerepet tölt be, és, ha kell, életet is ment.