Márciustól 1-től ismét látogatható Zagyva melletti vadaspark, amelynek munkatársai ez alkalommal is számos gyermek- és felnőttprogrammal készülnek a következő hónapokra. Az elmúlt időszakban az állatállomány fokozott figyelmet igényelt, tekintettel a télies időjárásra. A gondozók most is mindent megtettek és tesznek annak érdekében, hogy az állatok megfelelő körülmények között vészeljék át a hideget. A létesítmény ugyan egyelőre még zárva tart, azonban folyamatos a munka a területen, hiszen az állatokról gondoskodni kell.

– A park lakói egészségesen vészelték át a telet. Folyamatosan biztosítjuk számukra a megfelelő langyos ivóvizet, valamint száraz szalmával béleljük a helyüket. A vadaspark lakói friss szénát, lucernát és cukorrépát is kapnak, de a Hatvani Szolgáltató Kft. segítségének köszönhetően kukoricával, búzával és árpával is tudjuk etetni az állatokat – nyilatkozta Tímár Dávid, a vadaspark vezetője. Hozzátette: hamarosan új jövevényt köszönthetnek, ugyanis egy kis csacsi születik.

Idén is gyermekközpontú programokkal várja a látogatókat. A legelső alkalommal, március 30-án a családok húsvéti foglalkozáson vehetnek részt, s lehetőség nyílik egyebek közt nyúlsimogatásra is.

A vadasparkban az előző években számos fejlesztés valósult meg a Közösségi Költségvetés részeként, ennek köszönhetően pavilon, karámrendszer és fémből készült kifutó is épült már a területen.