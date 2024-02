Közérdekű tájékoztatási kampányt kezd Gyöngyös önkormányzata, amely az elmúlt öt évben megvalósult mintegy 13 milliárd forint értékű fejlesztést kívánja bemutatni, adta hírül közleményében a városháza.

– Gyöngyös egy fejlődő és élhető város, ezt szeretnénk bemutatni a város lakóinak, rácáfolva arra, amit sok felől hallani, miszerint itt nem történik semmi – mondta a február 20-án indult eredménykommunikációról Hiesz György polgármester. – Az igazság ezzel szemben az, hogy a város fejlődéséhez az önkormányzat saját forrásai mellé európai uniós és kormányzati támogatást is be tudtunk vonni, ami ékes példája annak, hogy ellenzéki vezetéssel is képes egy település fejlődni, ha megvan hozzá a kellő összefogás és politikai akarat. Az eredménykommunikáció során mindezeket bemutatjuk, egyértelműen jelezve, hogy melyik fejlesztés milyen forrásból valósult meg. Hiszen a legfontosabb dologban mind egyeznek: az itt élők mindennapjait, a város fejlődését segítik.

A városháza a közleményében arról tájékoztat, hogy a Szent Bertalan-templom toronysisakjainak száz éve várt helyreállítása, a város egyik legfontosabb műemléke, a Haller-Berényi-Orczy-kastély felújítása, az Aktív Ház létrehozása, vagy a Mátra Művelődési Központ külső-belső korszerűsítése csak néhány példa az elmúlt öt évben Gyöngyösön megvalósult legnagyobb beruházások körül. 2019 óta összesen mintegy 13 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg Gyöngyösön, köztük a város jövője szempontjából életbevágó ipari területfejlesztés, vagy például a gyerekek és fiatalok mindennapi kikapcsolódását és fejlődését segítő erdei játszóterek vagy kerékpáros pumpapálya.

A városháza tájékoztatója arra is kitér, hogy a megvalósult fejlesztéseket három nagy csoportban – ipar- és településfejlesztés, továbbá sport és kulturális beruházások, valamint a társadalmi együttműködést erősítő programok – mutatja be az eredménykommunikációs kampány központi oldala, amely a gyongyos.hu/együttfejlodunk oldalon érhető el. A város lakói a Gyöngyösi Médiaközpont közreműködésével indult kampány elemeivel óriásplakátokon, a városi online és nyomtatott sajtótermékekben, illetve a városi közösségimédia-felületeken is találkozhatnak a következő hetekben, áll a városháza közleményében.