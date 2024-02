Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak és igazgatóinak tartottak értekezletet az Érseki Papnevelő Intézetben február 7-én, adta hírül weboldalán az Egri Főegyházmegye. Közlésük szerint a szeminárium kápolnájában bemutatott szentmisén dr. Ternyák Csaba egri érsek a prédikációja középpontjába az ima jelentőségét állította.

– Az iskola az életre készít fel, melynek vannak napos és árnyékos oldalai is. Ez utóbbihoz kapaszkodót kell kapniuk a fiataloknak, és a katolikus iskola arra is hivatott, hogy a nehéz helyzetekben segítséget adjon. A problémák megoldásának egyik útja – ahogy az apostolok is látták Jézus példáján keresztül – az imádság. Jó, ha a gyermek látja imádkozni lelkipásztorát, tanárát. Erre Ferenc pápa is felhívja a figyelmet, hiszen januárban meghirdette az Imádság évét – fogalmazott dr. Ternyák Csaba.

Tanítása zárásaként arra buzdított a főpásztor, hogy imádkozzunk a pedagógusokért, gyermekekért és szüleikért.

A program ezután szakmai előadásokkal folytatódott, melynek kezdetén Juhász Ferenc pasztorális helynök köszöntötte a megjelenteket. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke előadásában az egyházmegye mottójáról beszélt: Krisztus a jövőnk. Dr. habil. Szűts Zoltán PhD, az Eszterház Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Pedagógiai Karának dékánja előadásában a mesterséges intelligencia jövőjéről beszélt Ferenc pápa béke 57. világnapjára küldött üzenete tükrében. Dr. Homoki Erika PhD, egyetemi docens, az EKKE Tanító- és Óvóképző Intézet igazgatója a Nemzeti Alaptanterv 2020-ban történt változásai nyomán rámutatott, hogy a tanítók számos kihívással néznek szembe a természettudományos tárgyak oktatásában. Hollóné Bódi Katalin, az EKKE Pedagógusképző Központ igazgatója a tanárképzés gyakorlatát ecsetelte. Zentai Péterné, az EKKE Pedagógusképző Központ pedagógiai referense a tehetséggondozás, felzárkóztatás, esélyteremtés és hátránykompenzáció témakörében tartott előadást. Dr. habil. Budavári-Takács Ildikó PhD, az EKKE Pszichológia Intézetének egyetemi docense az iskolai konfliktuskezelésről, érzelemszabályozásról, agresszió kezeléséről beszélt, tájékoztatott az Egri Főegyházmegye.