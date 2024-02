Felsőtárkány a Bükk nyugati kapuja, s mint ilyen természetközeli helyen, nem kevés a vad. Egy ideje drasztikusan nőtt a gímszarvas állomány, a helyi temetőben pedig sok bosszúságot okoznak – mondta Szepesi Ádám önkormányzati képviselő sajtótájékoztatón szerdán.

Mint mondta, megeszik a koszorúkat, feltúrják a friss sírhantokat és az örökzöld növényzetet is pusztítják a vadak. A terület körbe kerítése meg tudná oldani szerinte a problémát.

– Ez – természetesen jogosan – felháborodást okoz a helyiekben, hiszen kegyeleti kérdés. Nemrégiben ezt közmeghallgatáson is jelezték, foglalkoznia kell az önkormányzatnak ezzel a problémával. Éppen ezért online kérdőívet indítok a témában, melyen keresztül a következő hetekben a felsőtárkányiak megoszthatják véleményüket. Én úgy gondolom, a szarvasok nem azért jönnek a temetőbe, mert nagyon kedvelik ezt a helyet, hanem mert be tudnak menni – fogalmazott. Hozzátette, ha szükséges, akkor papíralapon is folytatja a helyiek véleményének kikérését.