Mi, a családommal és a barátommal is nagyon szeretünk a szabadban lenni, eljárni sétálni, túrázni, piknikezni, azonban ez is egy olyan hobbi, amibe bele kell tanulni, bele kell rázódni. Persze, ha csak kirándulásról beszélünk, az nem jelent olyan nagy kihívást, de ha már több órás túráról van szó, oda már fel kell készülni.

Van egy amerikai férfi, akinek ez az élete, szinte az összes szabadidejét túrázással tölti, legtöbbször extrém körülmények között, mindezt pedig rögzíti. Van egy Youtube-csatornája, Outdoorboys néven, ahová mindig feltölti az aktuális túráját, amit egyedül, a barátaival, a családjával vagy csak a gyermekeivel teljesít. Járt már több méteres hóban és hidegben, dzsungelben, ahol folyamatosan esett az eső, de hatalmas erdő közepén is, mindig talál új kihívást. A legjobb viszont az, hogy rengeteget lehet tőle tanulni, mert mindent elmagyaráz és mindenhez ad tanácsokat.

Ő maga kiskorától félig a vadonban él, szóval bőven van tapasztalata és tudása, amit jó szívvel ad át a nézőinek. Ilyenek például az egyszerű receptek és ételek, amiket bárki magával tud vinni, és el tud készíteni, de mindig mesél és bemutatja a hasznos és praktikus eszközeit és felszereléseit is, hiszen minőségi termékekkel érdemes hosszú útra elindulni. Ezt a sok tudást pedig olyan könnyen és jókedvűen mutatja meg, hogy az embernek kedve támad kipróbálni azt, hogy milyen egy erdő közepén főzni.

Már rengeteget tanultunk tőle eddig is, a legutóbbi túránkra is pont megfelelő mennyiségű és minőségű étellel és felszereléssel tudtunk felkészülni. Akkor a Bükkben voltunk egy nagyjából húsz kilométeres túrán, amit meglepő módon körülbelül négy óra teljesítettünk. Bár kicsit feszített tempóban haladtunk felfelé menet, de teljesen megérte a fáradtságot, mert gyönyörű kilátásunk volt, és kellemes időt tudtunk eltölteni Tar-kő tetején. A csúcson leültünk egy fél órára és csak nézelődtünk, energizálódtunk és beszélgettünk. Lefelé már kevésbé volt fárasztó dolgunk és gyorsabban is haladtunk.

A tervünk viszont az, hogy nyáron Felvidékre megyünk egy hétre, és ott fogunk nagyobb távokat teljesíteni a barátainkkal. Ott már szeretnénk egész napokat kint tölteni a hegyekben, sütni-főzni, mozogni, és együtt kikapcsolódni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)