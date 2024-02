Ezúttal nem a kétkerekűek gyűltek össze Sirokban, hanem a helyi gazdaság motorjai: az a közel 70 helyi vállalkozó, akiknek köszönhetően több mint 800 munkahely létesült a településen. Tuza Gábor polgármester minden év elején megvendégeli a munkaadókat, ezúttal is fejlődésről, eredményekről és célokról beszéltek. Immár 6 éve folyamatosan növekednek a település vállalkozói adóbevetélei, mely a kormányzat támogatásai mellett biztosítják Sirok fejlődését. Idén bővítenek is a munkaadók, reális cél lesz az ezer munkahely!

Az eseményen részt vett Horváth László, a térség országgyűlési képviselője is.

- Elismerés és köszönet Tuza Gábornak, és a munkaadóknak, hogy erőfeszítéseiknek hála, Sirok nehéz időkben is képes előre haladni! - tette közzé közösségi oldalán.