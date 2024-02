A tavaly 50 éves Tisza-tóban máig vannak kutak, hívta fel a figyelmet az I Love Tisza-tó korábbi cikkjében.

A Víz alatt kutak is vannak a Tisza-tóban

Fotó: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

„már az 1960-as években megkezdődtek a létrehozása előtti munkálatok, azaz a kijelölt medrében ki kellett vágni a mélyebben fekvő fákat, illetve a gátakat is meg kellett erősíteni. Az élet a Tisza-tó előtt hasoló volt, mint most az Alföldön: főként mezők, legelők és erdők alkották a területét, amit olykor-olykor elmosott a Tisza és sokszor maradtak mocsaras, lápos, sulymos területek is utána” – írta a portál.

Ám nem mindenhol vágták ki a fákat, s az egykori legelők kútjai is megmaradtak, ezek pedig még a mai napig fellelhetőek a tóban. Az egyik a Sarudi-medence tiszaderzsi részén található és vélhetően gyakran nekimennek a tetejének, hiszen magasabb vízálláskor nem látszódik ki a vízből. A Tiszavalki-medencében, a Dühös-laposon is találni kutat, de ott gémeskút áll a vízben hiszen ez a terület is legelő volt valaha. A kút kávája is megvan, amit a téli csökkentett vízszintkor látni is lehet.

Mint fentebb írtuk, az egykori fák tuskói is a víz alatt vannak. Korábban már készült is egy tuskótérkép, Fodor László bejárta a tavat és felkutatta őket.