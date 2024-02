Sirokban február 12-től, hétfőtől a háziorvosi rendelőben, a váróteremben, az udvaron, a drasztikusan megnövekedett, lázas, köhögős betegszám miatt, a szájmaszk használata kötelező! - tették közzé a község közösségi oldalon. Dr. Kristofori György portálunk kérdésére elmondta, hogy a kemény januári fagyos napok után a hirtelen érkezett felmelegedés nagyon sok embert megviselt. Rendelőjében átlagosan hatvan-hetven ember jelenik meg, főként a fiatalabb korosztályból. Nagyon sokan kérnek telefonon is útmutatást.

Elmondta, szükség esetén Covidra is tesztelik a gyengélkedőket, s jelenleg is van ilyen beteg a településen, azonban sokkal több az influenzás tünetektől szenvedő. Az elmúlt napokban a hirtelen felemelegedés miatt vérnyomás és ízületi problémákkal is sokan kérték a tanácsát.

Egy biztos, aki gyengének érzi magát, magas lázzal küzd, az lehetőleg ne menjen közösségbe, hanem ágynyugalomban, otthonában próbáljon meg gyógyulni, erősödni. Nélkülözhetetlen a bőséges folyadékpótlás, szükség szerint a lázcsillapítás, a felső légúti panaszok enyhítése, s a vitaminpótlás. A gyógyszertárban rengeteg vény nélkül kapható szer található a tünetek csillapítására. Aki mégis a rendelőben kér segítséget, az jövő hétfőtől mindenképp szájmaszkkal érkezzen a vizsgálatra!

Az egyszerű "parasztnátha" - orrfolyás, torokfájás - általában pár nap alatt elmúlik, és úgy tűnik, hogy minden rendben. Ha azonban száraz köhögéssel, végtagfájdalommal, fejfájással folytatódik a betegség, akkor érdemes mindenképpen a háziorvoshoz fordulni, javasolja a doktor.

Az antibiotikummal csínján! -hívja fel a figyelmet. Ezt, és néhány erősebb köhögéscsillapító szert is csak a háziorvos vizsgálata és javaslata után érdemes és szabad szedni, szigorúan az ajánlott adagban és ideig - magyarázta a háziorvos.

Viszonylag jó hír, hogy az idősebb korosztályban kevesebb a megbetegedés. Ez köszönhető annak, hogy sokan kérték időben az influenza elleni védőoltást, ami érzékelhetően védelmet nyújt. Még mindig kérhető a vakcina - tette hozzá a háziorvos.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shuttersotck)