– Üzenj a kedvesednek Valentin-nap alkalmából! – hirdetett játékot Vámosgyörkön a helyi közösségi ház. – Nincs más dolgod, mint a közösségi ház eredeti posztja alá a kedvesednek egy szerelmes üzenetet küldeni február 14-ig. A szövegben feltétlen jelöld meg, kinek szól az üzeneted. A február 15-i sorsoláson páronként egyszer vesztek részt. A nyeremények között kétszemélyes vacsoratál, cserepes virág, pezsgő található – áll a vámosgyörki közösségi ház Facebook-oldalán.

Balogné Ványi Diána, a közösségi ház vezetője elmondta: azt pontosan tudjuk, milyen a szerelem a romantikus filmekben. Nem áll másból, csak tökéletes pillanatokból és rózsaszín álomvilágból, tette hozzá.

– A rohanó hétköznapokban viszont ez korántsem így néz ki. Azt is tudjuk, hogy mindenkinek más a szeretet nyelve, nem mindenki képes szavakkal kifejezni az érzéseit, szeretetét. De ez nem feltétlenül a közömbösség jele. Vannak olyan emberek, akik az érintések, puszik és ölelések által érzik csak magukat szeretettnek. De arra gondoltál már, hogy egy olyan szimpla gesztus is, mint hogy valaki elmosogat helyetted, lehet a szeretet egy megnyilvánulási formája? Pedig lehet! Most arra kérünk benneteket, hogy vegyetek részt játékunkban, ahol az egymásnak szánt kedves üzenetek kibillentenek benneteket a szürke hétköznapokból. Ha csak annyi az üzenet, hogy láttam, hogy fáradt voltál, elmosogattam, felporszívóztam, kipakoltam a mosogatógépet, mert szeretlek, akkor ennyi. De ha versben üzennéd meg, mennyire fontos neked a másik, akkor tedd meg. Vagy ha már régóta tervezed a lánykérést, de semmi ötleted nincs, boldoggá tennél bennünket azzal, hogy itt teszed fel a nagy kérdést. Szóval, írjatok, árasszatok el bennünket szerelmes üzeneteitekkel! Fontos! A Vámosgyörki Közösségi Ház eredeti Facebook-posztja alá írjatok, a megosztások alá írt üzenetek nem vesznek részt a játékban. De azért osszátok, hogy minél több emberhez eljusson. Minden pár csak egyszer vesz részt a nyereményjátékban. Köszönjük szépen a nyereményeket Tóth Attilának, Gelsiné Eschenbach Ildikónak és Blaskó Istvánnak! – részletezte Balogné Ványi Diána.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)