Az abasári temetőben frissen elkészült urnafalat szentelte fel pénteken Iváncsy Balázs plébánosa, tájékoztatta portálunkat Kazsu Attila polgármester.

– Végre az időjárás is engedte, hogy elvégezzük a temetőben az utolsó simításokat hozzá. Mostantól szeretteink végső nyughelyeként az urnafal is választható. Próbáltunk az abasáriak kéréseinek megfelelni. Így a temetés megrendelésekor az urna zárólapját és a betűvésést is megrendeli az önkormányzat, azaz nem kell további költségekkel számolni a síremléket illetően – részletezte Kazsu Attila.